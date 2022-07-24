Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Captura

Homem que matou agricultor a facadas no ES é preso em Guarapari

O homem é o autor do crime que vitimou Bruno da Silva Castilho, de 20 anos, assassinado com golpes de faca em uma plantação de tomates em Muniz Freire
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 jul 2022 às 10:59

Publicado em 24 de Julho de 2022 às 10:59

Um homem, de 33 anos, foi preso na manhã de sexta-feira (22), em Guarapari. Segundo a Polícia Civil (PC), ele é o autor do crime que matou Bruno da Silva Castilho, de 20 anos, com vários golpes de faca quando a vítima estava trabalhando em uma plantação de tomates, no distrito de Alto Norte/Assunção, em Muniz Freire, no último dia 25 de junho.
Homem que matou agricultor a facadas em Muniz Freire é preso em Guarapari
A Operação Captura contou com o apoio de policiais civis e militares Crédito: Divulgação \ PCES
A operação chamada “Captura” contou com o apoio da Delegacia Regional de Alfredo Chaves, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, do Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo) e da DEIC de Venda Nova do Imigrante, assim como do serviço de inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar.
A corporação informou que, com a integração entre as unidades da PC e o serviço reservado da PM, o indivíduo foi encontrado em uma propriedade na localidade de Amarelos, zona rural de Guarapari.
“Ao ser abordado pelos policiais, o criminoso tentou fugir e, ao ser contido, resistiu à prisão, sendo necessário uso de força proporcional para cessar a resistência”, comunicou a polícia, que não informou o nome da pessoa detida.
Na última terça-feira (19), a família de Bruno pedia por justiça pelo crime que comoveu a região onde o jovem morava.
Homem que matou agricultor a facadas em Muniz Freire é preso em Guarapari
O autor do crime foi preso na manhã de sexta-feira (22) Crédito: Divulgação \ PCES

ÊXITO DA OPERAÇÃO

Titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, o delegado Bruno Alves, agradeceu a colaboração de todos os policiais envolvidos na operação. “O êxito da operação é fruto da integração e comprometimento de todos os policiais civis e militares envolvidos, pois, desde que fomos informados da expedição da ordem de prisão pela autoridade judiciária, iniciamos os levantamentos de inteligência, planejamos e executamos a operação com rapidez e eficiência”, disse.
De acordo com a polícia, o homem foi encaminhado ao plantão de polícia judiciária da 5ª Delegacia Regional de Guarapari e, em seguida, será levado ao sistema prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário.
O inquérito policial foi concluído e o detido indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e dissimulação, podendo ser condenado a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão, conforme divulgou a PC.

Veja Também

Membro de facção e outros três são presos por tráfico em Muniz Freire

Idosa que desapareceu em Muniz Freire é encontrada morta

Jovem com necessidades especiais denuncia estupro em Muniz Freire

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Guarapari Polícia Civil Muniz Freire ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados