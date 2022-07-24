Homem que matou agricultor a facadas no ES é preso em Guarapari

A Operação Captura contou com o apoio de policiais civis e militares Crédito: Divulgação \ PCES

A operação chamada “Captura” contou com o apoio da Delegacia Regional de Alfredo Chaves, da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, do Departamento de Inquéritos Policiais (Dipo) e da DEIC de Venda Nova do Imigrante, assim como do serviço de inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar

A corporação informou que, com a integração entre as unidades da PC e o serviço reservado da PM, o indivíduo foi encontrado em uma propriedade na localidade de Amarelos, zona rural de Guarapari.

“Ao ser abordado pelos policiais, o criminoso tentou fugir e, ao ser contido, resistiu à prisão, sendo necessário uso de força proporcional para cessar a resistência”, comunicou a polícia, que não informou o nome da pessoa detida.

O autor do crime foi preso na manhã de sexta-feira (22) Crédito: Divulgação \ PCES

ÊXITO DA OPERAÇÃO

Titular da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, o delegado Bruno Alves, agradeceu a colaboração de todos os policiais envolvidos na operação. “O êxito da operação é fruto da integração e comprometimento de todos os policiais civis e militares envolvidos, pois, desde que fomos informados da expedição da ordem de prisão pela autoridade judiciária, iniciamos os levantamentos de inteligência, planejamos e executamos a operação com rapidez e eficiência”, disse.

De acordo com a polícia, o homem foi encaminhado ao plantão de polícia judiciária da 5ª Delegacia Regional de Guarapari e, em seguida, será levado ao sistema prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário.