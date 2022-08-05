Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Caparaó

Carro pega fogo em batida e motorista morre em Dores do Rio Preto

Dois veículos colidiram na tarde desta sexta-feira (5) e ambos os condutores ficaram feridos. No entanto, um deles não resistiu aos ferimentos e foi a óbito
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

05 ago 2022 às 19:41

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 19:41

Um carro pegou fogo após se envolver em um acidente com outro veículo na tarde desta sexta-feira (5), na ES 190, na localidade de Patrimônio Mundo Novo, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. O motorista do veículo que ficou em chamas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A polícia não divulgou o nome da vítima.
Segundo a Polícia Militar (PM), o fato aconteceu por volta das 13h30. Dois carros colidiram e um deles acabou pegado fogo. “Os dois condutores ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados a um PA (Pronto Atendimento) da região”, informou, em nota.
De acordo com a PM do município, o homem que estava no veículo que não pegou fogo teve ferimentos leves e foi levado para o hospital de Guaçuí. Já o homem que conduzia o veículo que pegou fogo não suportou os ferimentos e morreu no hospital, também de Guaçuí. A polícia disse que o socorro aconteceu antes de o carro ser consumido pelas chamas.
Carro pega fogo após se envolver em acidente em Dores do Rio Preto
Os dois carros envolvidos no acidente eram do modelo Fiat Uno. E somente um deles pegou fogo Crédito: Redes sociais
O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência. O solicitante informou à equipe que dois veículos, ambos modelo Fiat Uno, haviam colidido, e isso gerou um incêndio.
Os bombeiros também comunicaram, em nota, que constataram a presença das chamas e combatem o incêndio. “A equipe dos não prestou atendimento pré-hospitalar às vítimas, visto que estas eram atendidas pelo Samu, e foram posteriormente transportadas até uma unidade médica pela agência”, completou.
A Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado para recolhimento do corpo da vítima no hospital, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).

Veja Também

Kombi escolar e carro se envolvem em acidente em Dores do Rio Preto

Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas em Dores do Rio Preto

Homem morre eletrocutado em cerca elétrica em Dores do Rio Preto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Dores do Rio Preto Incêndio Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fiéis levam chaves ao Convento e abrem ciclo de bênçãos da Festa da Penha 2026
Imagem de destaque
Avante anuncia escritor Augusto Cury como pré-candidato à Presidência
Imagem de destaque
Pedestre morre em atropelamento e condutor foge na BR 101, em Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados