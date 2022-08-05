Carro pega fogo em batida e motorista morre em Dores do Rio Preto

Um carro pegou fogo após se envolver em um acidente com outro veículo na tarde desta sexta-feira (5), na ES 190, na localidade de Patrimônio Mundo Novo, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. O motorista do veículo que ficou em chamas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A polícia não divulgou o nome da vítima.
Segundo a Polícia Militar (PM), o fato aconteceu por volta das 13h30. Dois carros colidiram e um deles acabou pegado fogo. “Os dois condutores ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados a um PA (Pronto Atendimento) da região”, informou, em nota.
De acordo com a PM do município, o homem que estava no veículo que não pegou fogo teve ferimentos leves e foi levado para o hospital de Guaçuí. Já o homem que conduzia o veículo que pegou fogo não suportou os ferimentos e morreu no hospital, também de Guaçuí. A polícia disse que o socorro aconteceu antes de o carro ser consumido pelas chamas.
Os bombeiros também comunicaram, em nota, que constataram a presença das chamas e combatem o incêndio. “A equipe dos não prestou atendimento pré-hospitalar às vítimas, visto que estas eram atendidas pelo Samu, e foram posteriormente transportadas até uma unidade médica pela agência”, completou.
A Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado para recolhimento do corpo da vítima no hospital, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).