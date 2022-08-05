Helicóptero pousa na BR 259 em operação da PRF em Baixo Guandu

Durante a operação uma carreta que transportava placas de granito foi abordada por excesso de peso. O veículo tinha um peso bruto de 101 toneladas, 44 a mais que o máximo permitido, de 57 toneladas. Na quinta-feira (4), a ação ocorreu na BR 259, mas em Colatina. Um veículo com placa clonada foi apreendido e levado para o pátio do Departamento de Trânsito (Detran), no município.