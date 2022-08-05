Helicóptero pousa na BR 259 em operação da PRF em Baixo Guandu

Imagens de um helicóptero pousando na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, junto à movimentação de viaturas e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chamaram a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região na manhã desta sexta-feira (5). A ação faz parte de operação realizada para reduzir o número de acidentes e combater a criminalidade.
Durante a operação uma carreta que transportava placas de granito foi abordada por excesso de peso. O veículo tinha um peso bruto de 101 toneladas, 44 a mais que o máximo permitido, de 57 toneladas. Na quinta-feira (4), a ação ocorreu na BR 259, mas em Colatina. Um veículo com placa clonada foi apreendido e levado para o pátio do Departamento de Trânsito (Detran), no município.
A PRF informou aoo repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, que o helicóptero é para apoio da operação, caso necessário, e os motoristas parados pelos agentes são convidados a acompanhar uma palestra sobre educação no trânsito e prevenção de acidentes.
VEJA A NOTA DA PRF NA ÍNTEGRA
"Equipes da Polícia Rodoviária Federal realizam operação na BR 259 em Colatina e Baixo Guandu. O foco desta operação é reduzir o número de acidentes e combater a criminalidade na região. Englobando os três eixos; segurança viária, educação no trânsito e combate ao crime. Em prol da operação, contamos também com o apoio aerotático."