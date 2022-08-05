Égua morre atingida por bala perdida durante tiroteio em Cariacica

Égua morreu após ser atingida por tiro de fuzil em Cariacica Crédito: Reprodução

Uma égua morreu após ser atingida por uma bala perdida no bairro Itacibá, em Cariacica , na Grande Vitória. De acordo com moradores, o animal foi atingido durante um tiroteio na noite desta quinta-feira (4).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o dono do animal relatou que o tiro foi disparado por criminosos que queriam mostrar poder de fogo a traficantes rivais. "Aí, tiroteio em Itacibá, Cariacica. Pessoal do Morro da Cocada dando tiro de fuzil atingiu a égua aqui dentro do meu quintal. Estamos do lado do estação do esporte, o Sétimo Batalhão fica ali. Não estamos nem a 300 metros do Sétimo Batalhão da PM", disse.

O morador também desabafou no vídeo que o tiro que vitimou o animal poderia ter atingido um dos filhos dele. "Tenho uma filhinha de seis anos e um filho surdo de 14 anos, que não escuta nem os tiros. Podiam estar aqui no quintal e tomar um tiro na cabeça, meu filho ou minha filha, e morrer".

Moradores da região disseram que durante a noite foram ouvidos muitos tiros. Procuradas pelo g1ES, as polícias Civil e Militar informaram que não registraram ocorrência com essas características.