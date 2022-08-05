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Em Itacibá

Égua morre atingida por bala perdida durante tiroteio em Cariacica

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o dono do animal relatou que o tiro foi disparado por criminosos que queriam mostrar poder de fogo a traficantes rivais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2022 às 15:01

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 15:01

Égua morreu após ser atingida por tiro de fuzil em Cariacica
Égua morreu após ser atingida por tiro de fuzil em Cariacica Crédito: Reprodução
Uma égua morreu após ser atingida por uma bala perdida no bairro Itacibá, em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com moradores, o animal foi atingido durante um tiroteio na noite desta quinta-feira (4).
Em um vídeo que circula nas redes sociais, o dono do animal relatou que o tiro foi disparado por criminosos que queriam mostrar poder de fogo a traficantes rivais. "Aí, tiroteio em Itacibá, Cariacica. Pessoal do Morro da Cocada dando tiro de fuzil atingiu a égua aqui dentro do meu quintal. Estamos do lado do estação do esporte, o Sétimo Batalhão fica ali. Não estamos nem a 300 metros do Sétimo Batalhão da PM", disse.
O morador também  desabafou no vídeo que o tiro que vitimou o animal poderia ter atingido um dos filhos dele. "Tenho uma filhinha de seis anos e um filho surdo de 14 anos, que não escuta nem os tiros. Podiam estar aqui no quintal e tomar um tiro na cabeça, meu filho ou minha filha, e morrer".
Moradores da região disseram que durante a noite foram ouvidos muitos tiros. Procuradas pelo g1ES, as polícias Civil e Militar informaram que não registraram ocorrência com essas características.
(Com informações do g1ES)

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