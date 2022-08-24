Guarda da Serra apreende 300 quilos de maconha após denúncia

Material foi apreendido e entregue no Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) Crédito: Divulgação | Prefeitura da Serra

De acordo com a Prefeitura da Serra , uma pessoa foi até agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e informou que suspeitos estariam circulando em Fiat Palio branco cometendo assaltos pela região de Jacaraípe.

Os agentes foram verificar e encontraram o veículo no estacionamento do Terminal de Jacaraípe. Assim que viu a Guarda Municipal, o motorista ainda tentou abaixar o banco para se esconder, mas foi flagrado. Nada indicava que ele tinha relação com assaltos, mas dentro do carro havia alguns tabletes de maconha.

Questionado, ele disse que havia mais drogas em uma casa em construção no município vizinho. No local, foram apreendidos 300 quilos de maconha. O material foi entregue no Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), em Novo Horizonte, na Serra.

De acordo com a Polícia Civil , o homem, de 24 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O caso seguirá sob investigação do Denarc.

MAIS DE UMA TONELADA EM VILA VELHA

As investigações tiveram início em maio deste ano e apuraram que essas drogas seriam distribuídas para as "bocas de fumo" da Grande Vitória.