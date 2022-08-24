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Escondida em obra

Guarda da Serra apreende 300 quilos de maconha após denúncia

Inicialmente, a informação era de que o suspeito estaria em um carro cometendo assaltos em Jacaraípe; quando os guardas o abordaram, encontraram drogas no veículo e descobriram mais pacotes em uma casa
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 ago 2022 às 18:44

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 18:44

Inicialmente, a informação era que o suspeito estaria em um carro cometendo assaltos em Jacaraípe; quando os guardas o abordaram, encontraram drogas e descobriram que mais pacotes de maconha estavam em uma casa
Material foi apreendido e entregue no Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) Crédito: Divulgação | Prefeitura da Serra
Cerca de 300 quilos de maconha foram encontrados após uma denúncia na região de Jacaraípe, na Serra, na tarde desta quarta-feira (24). O material estava dentro de um veículo e também em uma casa em construção. Com essa apreensão, já são mais de 1,3 tonelada da droga tirada de circulação na Grande Vitória desde sábado (20) — em Vila Velha cerca de mil quilos do entorpecente também foram apreendidos em um galpão.
De acordo com a Prefeitura da Serra, uma pessoa foi até agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e informou que suspeitos estariam circulando em Fiat Palio branco cometendo assaltos pela região de Jacaraípe.
Os agentes foram verificar e encontraram o veículo no estacionamento do Terminal de Jacaraípe. Assim que viu a Guarda Municipal, o motorista ainda tentou abaixar o banco para se esconder, mas foi flagrado. Nada indicava que ele tinha relação com assaltos, mas dentro do carro havia alguns tabletes de maconha.
Questionado, ele disse que havia mais drogas em uma casa em construção no município vizinho. No local, foram apreendidos 300 quilos de maconha. O material foi entregue no Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), em Novo Horizonte, na Serra.
De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 24 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O caso seguirá sob investigação do Denarc.

MAIS DE UMA TONELADA EM VILA VELHA

No último sábado (20), policiais do Denarc apreenderam mais de uma tonelada de maconha em um galpão localizado em Morada da Barra, Vila Velha. Durante a ação, um homem de 45 anos também acabou preso em flagrante.
As investigações tiveram início em maio deste ano e apuraram que essas drogas seriam distribuídas para as "bocas de fumo" da Grande Vitória.

Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha em Vila Velha

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