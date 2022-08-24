Homem é preso na Praia da Costa com mais de 10 mil arquivos de pedofilia

Um homem de 63 anos foi preso dentro do apartamento dele, na Praia da Costa, em Vila Velha, acusado de armazenar mais de 10 mil arquivos de abuso e exploração sexual infantil. No computador do suspeito, havia imagens datadas de 2006, ou seja, mais de 15 anos cometendo o crime.
A ação, que aconteceu nesta quarta-feira (24), foi orquestrada pela Polícia Federal e tinha por objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do homem, que não teve a identidade divulgada. Como encontraram as imagens no computador do suspeito, ele foi preso em flagrante.
"No início da investigação, chamava a atenção dos policiais federais a percepção de que ele já cometia este delito desde 2013. Porém, hoje foram encontrados arquivos datados ainda de 2006. Portanto, ele cometia o crime pelo qual foi preso, de forma continuada, há mais de 15 anos", informou a PF, em nota.
A operação, chamada Teimosia IV, faz parte de uma investigação permanente da PF que apura a produção, divulgação e transmissão de imagens e vídeos ou outros registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo crianças ou adolescentes.
"As investigações tiveram início no âmbito da Polícia Federal a partir do uso de ferramentas e técnicas investigativas que permitem a coleta de informações na internet e a identificação de usuários que frequentemente compartilham, armazenam, produzem ou comercializam esse tipo de arquivo na rede. O material apreendido será submetido à perícia técnica e a investigação terá foco na identificação de possíveis vítimas", explicou a corporação.
O homem pode responder por "transmitir e/ou armazenar material pornográfico envolvendo criança ou adolescente", ambos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pena pode chegar até 10 anos.