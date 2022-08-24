Bandidos ameaçaram cortar orelha de vereadora sequestrada no ES

Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, o delegado explicou que, em conversa com a família da vereadora, os criminosos baixaram R$ 100 mil a quantia exigida pelo resgate. “Os sequestradores aterrorizavam o interlocutor (irmão de Lari) com ameaçadas, de que a matariam, cortariam o dedo, a orelha. A pressão é muito grande, tanto para a vítima quando para o irmão dela. É um momento muito difícil”, contou Faustino Antunes.

"Logo depois, chegaram dois indivíduos a pé e embarcaram no veículo (do irmão da vereadora). Um deles tomou o assento dianteiro, apontou a arma para a cabeça do motorista e eles saíram do local, tomando destino para o bairro Zumbi, em Cachoeiro. Nesse momento, por se tratar de um local de alta periculosidade, as equipes fizeram abordagem desse veículo e no interior foram presos esses dois indivíduos", explicou o delegado.