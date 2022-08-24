Bandidos ameaçaram cortar orelha de vereadora sequestrada no ES

Os criminosos envolvidos no sequestro de Lari Bortolote Marcon na última segunda-feira (22), em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, ameaçavam cortar dedo e orelha da vereadora do Republicanos caso a família não pagasse o resgate. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (24) pelo delegado Faustino Antunes, da Superintendente de Polícia Regional Sul.
A vereadora foi sequestrada na manhã de segunda-feira enquanto seguia com o pai e um funcionário para um curral, na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, na manhã de segunda-feira. Horas após Lari ser sequestrada por dois bandidos em um carro, criminosos entraram em contato com um irmão dela, por telefone, pedindo R$ 250 mil pelo resgate da vítima.
Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, o delegado explicou que, em conversa com a família da vereadora, os criminosos baixaram R$ 100 mil a quantia exigida pelo resgate. “Os sequestradores aterrorizavam o interlocutor (irmão de Lari) com ameaçadas, de que a matariam, cortariam o dedo, a orelha. A pressão é muito grande, tanto para a vítima quando para o irmão dela. É um momento muito difícil”, contou Faustino Antunes.
PAGAMENTO DO RESGATE
Segundo o delegado Faustino Antunes, o irmão da vereadora negociou o valor com os sequestradores por telefone, chegando ao valor de R$ 100 mil. O delegado contou que os criuminosos marcaram um encontro com o irmão de Lari na Linha Vermelha, na altura do bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi até o local de carro levando os R$ 100 mil em um saco preto e recebeu a instrução para aguardar eles chegarem.
"Logo depois, chegaram dois indivíduos a pé e embarcaram no veículo (do irmão da vereadora). Um deles tomou o assento dianteiro, apontou a arma para a cabeça do motorista e eles saíram do local, tomando destino para o bairro Zumbi, em Cachoeiro. Nesse momento, por se tratar de um local de alta periculosidade, as equipes fizeram abordagem desse veículo e no interior foram presos esses dois indivíduos", explicou o delegado.
Com a prisão dos suspeitos, o dinheiro foi recuperado. O delegado disse que os outros dois criminosos que fugiram com a chegada da polícia ao cativeiro em Recanto do Sol, Anchieta, foram identificados e estão sendo procurados. Por nota, a Polícia Civil informou nesta quarta-feira que não há atualizações do caso que possam ser divulgadas.