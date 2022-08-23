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Vereadora sequestrada no ES estava em cativeiro em Ubu; dupla foi presa

Lari Bortolote Marcon (Republicanos) foi sequestrada na manhã desta segunda (22) em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, e resgatada pela polícia durante a noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2022 às 08:06

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 08:06

Lari Bortolote Marcon foi resgatada em um cativeiro em Ubu, Anchieta
Lari Bortolote Marcon foi resgatada em um cativeiro em Ubu, Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram
A Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu um menor, na noite desta segunda-feira (22), pelo sequestro da vereadora Lari Bortolote Marcon (Republicanos) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi resgatada em um cativeiro na região de Ubu, em Anchieta, por equipes da Delegacia Antisequestro e a Superintendência de Policiamento da Região Sul.

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A informação foi divulgada pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Marcio Celante. "Foi libertada em segurança", disse. A Polícia Civil informou que Lari foi encontrada sem lesões. Um vídeo da Polícia Civil mostra imagens do cativeiro onde ela estava. Veja abaixo:
A Polícia Civil informou que no cativeiro para onde a vereadora foi levada, em Ubu, Anchieta, foram encontradas diversas armas, como submetralhadora e pistola, e entorpecentes.
No cativeiro para onde vereadora foi levada foram encontradas armas, como submetralhadora e pistola, e drogas. Crédito: Divulgação | PCES

SOBRE O CRIME

Lari foi sequestrada na manhã de segunda-feira (22), na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul. Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos. A vereadora foi levada pela dupla, que teria dito que "não faria mal a ela". 
Ainda segundo a Polícia Militar, horas depois, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil para o resgate da vereadora. 
Na tarde de segunda-feira, a jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, conversou com a presidente da Câmara de Rio Novo do Sul, Marcia Bortoloti Wetler, que também é prima da vereadora sequestrada. Brevemente comentou que estavam todos estavam apreensivos e preocupados.

GOVERNADOR DIVULGOU RESGATE

O governador Renato Casagrande divulgou sobre o resgate em seu perfil no Twitter, na noite de segunda-feira. "A vereadora Lari Bortolote de Rio Novo do Sul foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC", informou o governador.

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