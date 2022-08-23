Vereadora sequestrada no ES estava em cativeiro em Ubu; dupla foi presa

Lari Bortolote Marcon foi resgatada em um cativeiro em Ubu, Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram

A informação foi divulgada pelo secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Marcio Celante. "Foi libertada em segurança", disse. A Polícia Civil informou que Lari foi encontrada sem lesões. Um vídeo da Polícia Civil mostra imagens do cativeiro onde ela estava. Veja abaixo:

A Polícia Civil informou que no cativeiro para onde a vereadora foi levada, em Ubu, Anchieta, foram encontradas diversas armas, como submetralhadora e pistola, e entorpecentes.

No cativeiro para onde vereadora foi levada foram encontradas armas, como submetralhadora e pistola, e drogas. Crédito: Divulgação | PCES

SOBRE O CRIME

Lari foi sequestrada na manhã de segunda-feira (22), na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul. Segundo a Polícia Militar , familiares da vítima contaram que estavam em uma propriedade rural, quando dois homens armados chegaram em um carro, ameaçando a todos. A vereadora foi levada pela dupla, que teria dito que "não faria mal a ela".

Ainda segundo a Polícia Militar , horas depois, criminosos teriam entrado em contato com um irmão da vítima por telefone, pedindo R$ 250 mil para o resgate da vereadora.

Na tarde de segunda-feira, a jornalista Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul, conversou com a presidente da Câmara de Rio Novo do Sul, Marcia Bortoloti Wetler, que também é prima da vereadora sequestrada. Brevemente comentou que estavam todos estavam apreensivos e preocupados.

GOVERNADOR DIVULGOU RESGATE

O governador Renato Casagrande divulgou sobre o resgate em seu perfil no Twitter, na noite de segunda-feira. "A vereadora Lari Bortolote de Rio Novo do Sul foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC", informou o governador.