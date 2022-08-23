Criminosos subiram o sarrafo da ousadia na sexta-feira. E isso não pode se repetir

Os tiros na direção de duas das principais artérias viárias da cidade, na hora do rush, mostraram uma audácia que preocupa quem teme que a Grande Vitória se torne um novo Rio de Janeiro. Especialistas e as próprias autoridades de segurança pública garantem que não há essa possibilidade no horizonte, mas cenas como a de sexta-feira causam um assombro na sociedade que não pode ser desconsiderado.