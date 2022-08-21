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Terror na Capital

Morre um dos jovens feridos em ataque a tiros em Andorinhas, Vitória

Daniel de Souza Tarlher, de 18 anos, estava internado na UTI desde que foi atingido, na madrugada de sábado (20), e teve a morte confirmada neste domingo (21)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 ago 2022 às 16:24

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 16:24

Daniel de Souza Tarlher, de 18 anos, morreu após ser baleado durante ataque em Andorinhas
Daniel de Souza Tarlher, de 18 anos, havia sido atingido em diversas partes do corpo Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta e Redes Sociais
Um dos jovens baleados durante um ataque no bairro Andorinhas, em Vitória, na madrugada no último sábado (20), não resistiu aos ferimentos e morreu, neste domingo (21). Daniel de Souza Tarlher, de 18 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde que foi atingido.
Daniel foi baleado no ombro direito, antebraço esquerdo, coxa direita e esquerda, perna esquerda e nas duas mãos. Ele e outro rapaz, de 19 anos, deram entrada no hospital e disseram à Polícia Militar que estavam no bairro quando foram surpreendidos pelos disparos, mas não sabiam informar qual seria a motivação e nem quem seriam os atiradores.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local do ataque na manhã de sábado (20). Apesar de a polícia ter registrado duas vítimas dos disparos, moradores informaram que mais duas pessoas teriam sido atingidas. Uma delas é uma mulher, ferida de raspão no braço.
Vitória
Uma mulher que estava na rua foi ferida de raspão no ataque ocorrido na madrugada deste sábado (20) Crédito: Ronaldo Rodrigues/TV Gazeta
"Foi um ataque e eles não queriam saber quem era. De repente veio um carro, abaixou os vidros, e com a pistola ainda de dentro do carro eles efetuaram os tiros. Depois saíram [do carro] e terminaram de efetuar os disparos em cima dos meninos que estavam aqui conosco na rua. A gente achou que eles iriam conversar, perguntar alguma coisa e tal. A gente parou, ninguém correu, demonstrou nenhum sentimento para eles. Simplesmente atiraram", contou a mulher, que não quis se identificar.

O QUE DIZEM AS POLÍCIAS

Em nota, a Polícia Militar informou que "o Ciodes recebeu a informação de que dois indivíduos haviam sido baleados no bairro Andorinhas, em Vitória. No local, as equipes foram informadas que as vítimas tinham sido socorridas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Os militares se deslocaram até o hospital e os indivíduos disseram que estavam no bairro quando suspeitos atiraram contra eles. Nenhuma restrição havia contra as vítimas. Um dos indivíduos morreu no hospital".
Polícia Civil disse que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".

ATAQUES NA CAPITAL DESDE SEXTA-FEIRA

Na última sexta-feira (19), uma série de ataques foi registrada em Vitória. No início da noite, criminosos atiraram próximo à região de Jesus de Nazareth, com a intenção de iniciarem uma manifestação pela morte de um suspeito durante um confronto com a polícia, na manhã do mesmo dia. Viaturas da PM chegaram a fechar o acesso de algumas avenidas do entorno do local, desviando o trânsito, para impedir que alguém se ferisse.
No final da noite, criminosos passaram em dois carros, na região da Grande Santo Antônio, e dispararam contra uma multidão que estava numa distribuidora de bebidas. Houve pânico e correria: uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas.

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