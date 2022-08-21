Morre um dos jovens feridos em ataque a tiros em Andorinhas, Vitória

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta , esteve no local do ataque na manhã de sábado (20). Apesar de a polícia ter registrado duas vítimas dos disparos, moradores informaram que mais duas pessoas teriam sido atingidas. Uma delas é uma mulher, ferida de raspão no braço.

"Foi um ataque e eles não queriam saber quem era. De repente veio um carro, abaixou os vidros, e com a pistola ainda de dentro do carro eles efetuaram os tiros. Depois saíram [do carro] e terminaram de efetuar os disparos em cima dos meninos que estavam aqui conosco na rua. A gente achou que eles iriam conversar, perguntar alguma coisa e tal. A gente parou, ninguém correu, demonstrou nenhum sentimento para eles. Simplesmente atiraram", contou a mulher, que não quis se identificar.