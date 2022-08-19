Suspeito morre durante confronto com policiais militares em Vitória

Um suspeito foi morto durante um confronto com policiais militares no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (19). O homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o São Lucas, em Vitória, mas teve a morte confirmada.
Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos atiraram contra uma equipe, que revidou. Um dos suspeitos que, a princípio, não teve a identidade revelada, foi atingido e socorrido pelos próprios policiais, mas não resistiu aos ferimentos.
Um vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra momento em uma viatura da PM chega para socorrer o suspeito baleado. Veja abaixo:
Próximo ao local do tiroteio, a polícia apreendeu 299 pinos de cocaína, 77 pedras de crack, 14 cigarros e seis buchas maconha, uma pistola calibre 9mm com 24 munições, dois carregadores de pistola, dois celulares, quatro bases de carregador de rádio comunicador e um rádio comunicador.
Mais informações sobre a ação policial serão dadas pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira.