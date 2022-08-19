Polícia conclui que vizinho não atirou e matou menino em Cariacica

Ricardo Coelho foi vítima de disparos de arma de fogo em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Polícia Civil concluiu que o vizinho de Ricardo Coelho, que tinha sete anos e foi morto com um tiro no bairro Nova Esperança , em Cariacica, em abril deste ano, não foi o autor do disparo. Ele chegou a ter a casa invadida, saqueada e incendiada por moradores do bairro depois de a família o apontar como suspeito de cometer o crime por conta de uma confusão entre ele e o pai da criança. A polícia concluiu que não houve entrada de indivíduos na residência, e o irmão atirou acidentalmente contra Ricardo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações confirmaram que o pai de Ricardo apontou o marceneiro – que morava na casa ao lado da residência da família – como autor do tiro que matou o menino para tentar se safar do crime. A criança foi atingida por um disparo que atravessou a mão dela, entrou pelo rosto e saiu na nuca.

Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (19), a Polícia Civil apresentou mais detalhes sobre a investigação, que teve o inquérito concluído em maio deste ano.

De acordo com o titular da DHPP Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, apenas Ricardo e o irmão, de 11 anos, estavam em casa no momento do disparo. A arma era do pai e estava armazenada de forma irregular, em local de fácil acesso das crianças.

Arma do pai era irregular, diz polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O homem tinha um revólver calibre 38 sem documentação e, segundo a polícia, o filho mais velho já tinha visto o pai manusear a arma. Quando o responsável não estava em casa, a criança pegou a arma e atirou acidentalmente contra o irmão mais novo.

Eduardo Khaddour afirmou que o pai chorou a morte do filho, mas em um primeiro momento preferiu dar mais atenção à arma, que foi escondida dentro de casa.

“Está demonstrado que a preocupação do pai era ocultar a arma de fogo. E ele colocou perto de um vaso no jardim da residência. A polícia encontrou o revólver e foi demonstrado a eficiência da arma, ela estava funcionando. Ficou claro que ele tentou se eximir da culpa. Foi uma estratégia inconsequente.”

O pai foi indiciado por homicídio culposo e fraude processual. O homem foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo . A denúncia foi aceita e ele virou réu no caso. O pai responde em liberdade.

A criança de 11 anos foi ouvida por um psicólogo da Polícia Civil e encaminhado para acompanhamento.

RELEMBRE O CRIME

Ricardo foi morto na tarde do dia 14 de abril deste ano, por volta das 17h, no bairro Nova Esperança, em Cariacica, com um tiro que atravessou a mão dele, entrou pelo rosto e saiu na nuca. O menino estava sozinho na varanda de casa, quando um homem entrou na residência e logo atirou nele, que não teve tempo de reagir. Ele ainda foi socorrido e levado ao Hospital Meridional, na mesma cidade, em uma viatura da PM, mas não resistiu aos ferimentos.

O major Prado, da PM, explicou que a principal linha investigativa é de disparo acidental Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

Após realizar buscas e levantar as primeiras informações, os policiais envolvidos no caso não encontraram indícios que apontassem que o marceneiro, que mora próximo à casa onde a criança foi morta, fosse o assassino do garoto.

“A família nos trouxe em um primeiro momento um suspeito, e trabalhamos em cima dessa linha. Inclusive houve até uma revolta por parte da comunidade com esse suspeito. Agora a investigação ganhou um novo rumo”, explicou o militar, na ocasião

“Tudo indica que não foi esse suspeito que cometeu e estamos trabalhando em uma nova linha, de um acidente, um crime que aconteceu dentro de casa. Vamos preservar as pessoas envolvidas, pois adiantar as coisas pode colocar a vida de outras pessoas em risco”, complementou o major.

DESENTENDIMENTO POR VIDRAÇA QUEBRADA

Parentes da criança contaram para a polícia, na época, que um mês antes do crime o pai do menino teria brigado com um morador do bairro e acreditavam que esse poderia ser um dos motivos da morte.

Isso porque, segundo os familiares da vítima, o vizinho começou a ameaçar a família depois que o irmão mais velho de Ricardo quebrou o vidro da janela da casa do homem enquanto brincava de futebol.

Após o assassinato da criança, os pais de Ricardo foram levados para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e prestaram depoimento sobre a dinâmica do crime.

VIZINHO TEVE CASA QUEIMADA

O marceneiro apontado pela família do pequeno Ricardo Coelho, morto aos sete anos, como o suspeito de ter executado a criança a tiro teve a casa revirada, saqueada e incendiada por populares . A casa foi queimada por volta das 23 horas, segundo repassado pela assessoria do Corpo de Bombeiros.

Populares atearam fogo na casa do homem que a família de Ricardo Coelho apontou como suspeito de ter atirado no menino Crédito: Reprodução

Antes disso, perto das 17 horas, Ricardo foi alvejado por um disparo que atravessou a mão dele, entrou pelo rosto e saiu na nuca. Desde então, os familiares passaram a desconfiar do vizinho com quem o pai do garoto havia discutido há algumas semanas por conta de um problema causado pelo irmão mais velho do garotinho.

Revoltados até então com o vizinho, populares foram até a residência do marceneiro, reviraram os cômodos, saquearam eletrodomésticos e ainda atearam fogo. Segundo os Bombeiros, não houve feridos.