"Tentou me agarrar", diz paciente de dentista preso em Linhares

A mulher contou que ele passou as mãos e apertou os seios dela durante um procedimento odontológico quando ela estava impossibilitada de pedir ajuda por conta de uma anestesia na região da boca. "Tentou abrir minha saia e me agarrar”, disse.

Segundo a Polícia Civil, além das quatro pacientes, três ex-funcionárias também denunciaram o dentista. Duas delas procuraram a polícia nesta sexta-feira (19) para relatar os abusos. O homem foi preso no consultório em que atendia no município. O nome dele e do local de atendimento não foram divulgados pela corporação.

Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, a vítima contou que, em janeiro deste ano, estava acompanhada do marido à procura de um dentista para fazer um procedimento de manutenção e, na rua, foi abordada por uma pessoa que entrega folhetos e informada de que o profissional poderia atendê-la naquela hora.

A mulher foi ao local e a recepcionista pediu que ela aguardasse. Em seguida, o dentista a chamou para uma sala, com câmera de segurança, e a avisou que ela teria que aguardar, pois outra pessoa seria atendida antes.

“Depois ele me chamou para uma outra sala sem câmera e me pediu para deitar na cadeira de atendimento. Quando me deitei, coloquei minha bolsa no colo. Ele tirou a bolsa, depois eu a coloquei de novo. O dentista aplicou anestesia na minha boca. Eu estava com os braços cruzados e ele descruzou os meus braços. Ele disse: ‘Não precisa cruzar os braços, pode ficar tranquila’. Mas voltei a cruzar os braços de novo e ele repetiu o pedido. Depois, ele passou as mãos e apertou os meus seios”, relatou.

Dentista foi encaminhado a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Polícia Civil

A paciente disse que tentou gritar para que o marido a ouvisse do lado de fora do consultório, mas não conseguiu devido à anestesia na boca. Segundo ela, o dentista agiu mais uma vez, tentando agarrá-la e abrir as saias dela.

“Eu tentei gritar para o meu marido escutar, mas eu não consegui devido à anestesia. O dentista saiu da sala e voltou dizendo: ‘Não precisa gritar, não. Seu marido está aí fora, não vou fazer mais nada com você’. Ele acabou o procedimento e eu tentei levantar. Ele me perguntou se eu queria ajuda, eu disse que não. Quando me levantei, ele tentou abrir a minha saia e me agarrar. Saí empurrando ele”, afirmou a mulher.

A mulher disse ainda que o dentista perguntou depois se ela teria falado sobre o ocorrido com o marido e se ela poderia voltar quando quisesse. “Tentei falar com o meu marido na saída e o dentista voltou a aparecer para saber se eu tinha falado com o meu marido. Ele ainda disse: ‘Você vai voltar amanhã? Pode voltar quando quiser’”, completou.

Segundo a mulher, ao saber sobre o ocorrido, o marido dela a recomendou denunciar o caso na delegacia. Ela soube posteriormente que o homem teria assediado outras mulheres.

PRESO E LEVADO AO CDP

Polícia Civil informou que o dentista foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. Segundo a delegada Silvana Soeiro, responsável pelas investigações, o homem vai responder pelos crimes de estupro (em relação a dois casos), importunação sexual (outros dois casos), e assédio (referente à denúncia da funcionária dele). O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.

Em atualização na tarde desta sexta-feira (19), a corporação informou que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares recebeu mais duas denúncias, de duas ex-funcionárias. Nesses casos novos será aberto uma nova investigação pelo crime de estupro e outra pelo crime de assédio.

A PC confirmou que umas das quatro pacientes vítimas do dentista é uma adolescente que tinha 15 anos na época do fato. No caso dela, o homem responderá por estupro, pois tirou o órgão genital para fora e passou a mão no corpo da vítima.

O QUE DIZ A DEFESA DO DENTISTA

Representando a defesa do dentista, o advogado Júnior Mendonça disse à reportagem que "o processo está tramitando em segredo de justiça, logo, não podemos tecer mais comentários. O acusado está colaborando com as investigações e buscará comprovar que os fatos que lhe são imputados não condizem com a realidade", informou o profissional.

CONSELHO VAI APURAR O CASO