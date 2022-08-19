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Em consultório

"Tentou me agarrar", diz paciente de dentista preso em Linhares

Mulher disse que foi abusada durante procedimento quando ela estava anestesiada, impossibilitada de pedir ajuda. Homem foi preso por importunação sexual, estupro e assédio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 ago 2022 às 11:30

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 11:30

Uma das quatro pacientes que denunciaram à Polícia Civil terem sido assediadas por um dentista dentro do consultório dele em Linhares, no Norte do Espírito Santo, relatou à reportagem como ocorreram os abusos. Uma das vítimas tem 15 anos. O homem foi preso nesta quinta-feira (18) pelos crimes de importunação sexual e assédio, além de estupro. 
A mulher contou que ele passou as mãos e apertou os seios dela durante um procedimento odontológico quando ela estava impossibilitada de pedir ajuda por conta de uma anestesia na região da boca. "Tentou abrir minha saia e me agarrar”, disse.
Segundo a Polícia Civil, além das quatro pacientes,  três ex-funcionárias também denunciaram o dentista. Duas delas procuraram a polícia nesta sexta-feira (19) para relatar os abusos. O homem foi preso no consultório em que atendia no município. O nome dele e do local de atendimento não foram divulgados pela corporação.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, a vítima contou que, em janeiro deste ano, estava acompanhada do marido à procura de um dentista para fazer um procedimento de manutenção e, na rua, foi abordada por uma pessoa que entrega folhetos e informada de que o profissional poderia atendê-la naquela hora.
A mulher foi ao local e a recepcionista pediu que ela aguardasse. Em seguida, o dentista a chamou para uma sala, com câmera de segurança, e a avisou que ela teria que aguardar, pois outra pessoa seria atendida antes.
“Depois ele me chamou para uma outra sala sem câmera e me pediu para deitar na cadeira de atendimento. Quando me deitei, coloquei minha bolsa no colo. Ele tirou a bolsa, depois eu a coloquei de novo. O dentista aplicou anestesia na minha boca. Eu estava com os braços cruzados e ele descruzou os meus braços. Ele disse: ‘Não precisa cruzar os braços, pode ficar tranquila’. Mas voltei a cruzar os braços de novo e ele repetiu o pedido. Depois, ele passou as mãos e apertou os meus seios”, relatou.
A Delegacia Regional de Linhares está apurando os crimes
Dentista foi encaminhado a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Polícia Civil
A paciente disse que tentou gritar para que o marido a ouvisse do lado de fora do consultório, mas não conseguiu devido à anestesia na boca. Segundo ela, o dentista agiu mais uma vez, tentando agarrá-la e abrir as saias dela.
“Eu tentei gritar para o meu marido escutar, mas eu não consegui devido à anestesia. O dentista saiu da sala e voltou dizendo: ‘Não precisa gritar, não. Seu marido está aí fora, não vou fazer mais nada com você’. Ele acabou o procedimento e eu tentei levantar. Ele me perguntou se eu queria ajuda, eu disse que não. Quando me levantei, ele tentou abrir a minha saia e me agarrar. Saí empurrando ele”, afirmou a mulher.
A mulher disse ainda que o dentista perguntou depois se ela teria falado sobre o ocorrido com o marido e se ela poderia voltar quando quisesse. “Tentei falar com o meu marido na saída e o dentista voltou a aparecer para saber se eu tinha falado com o meu marido. Ele ainda disse: ‘Você vai voltar amanhã? Pode voltar quando quiser’”, completou.
Segundo a mulher, ao saber sobre o ocorrido, o marido dela a recomendou denunciar o caso na delegacia. Ela soube posteriormente que o homem teria assediado outras mulheres. 

PRESO E LEVADO AO CDP

A Polícia Civil informou que o dentista foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. Segundo a delegada Silvana Soeiro, responsável pelas investigações, o homem vai responder pelos crimes de estupro (em relação a dois casos), importunação sexual (outros dois casos), e assédio (referente à denúncia da funcionária dele). O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.
Em atualização na tarde desta sexta-feira (19), a corporação informou que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares recebeu mais duas denúncias, de duas ex-funcionárias. Nesses casos novos será aberto uma nova investigação pelo crime de estupro e outra pelo crime de assédio.
A PC confirmou que umas das quatro pacientes vítimas do dentista é uma adolescente que tinha 15 anos na época do fato. No caso dela, o homem responderá por estupro, pois tirou o órgão genital para fora e passou a mão no corpo da vítima.

O QUE DIZ A DEFESA DO DENTISTA

Representando a defesa do dentista, o advogado Júnior Mendonça disse à reportagem que "o processo está tramitando em segredo de justiça, logo, não podemos tecer mais comentários. O acusado está colaborando com as investigações e buscará comprovar que os fatos que lhe são imputados não condizem com a realidade", informou o profissional.

CONSELHO VAI APURAR O CASO

O Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo informou, em nota, que "diante do fato noticiado e das acusações, o CRO-ES irá requisitar as provas à justiça para abertura de processo ético contra o profissional, dando o direito à defesa ao acusado e, caso seja responsabilizado, as punições vão desde a advertência até a cassação do registro", informou.

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