Vídeo: carreta carregada de madeira pega fogo na BR 101 em Linhares

Uma carreta carregada com toras de madeira pegou fogo na BR 101, na altura da localidade de Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (18). Não houve feridos, mas a carga foi totalmente destruída pelas chamas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a PRF, o incêndio teria tido início após uma pane mecânica nos freios do veículo, pouco antes das 4h, no km 167. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e o trabalho foi totalmente concluído em menos de duas horas.
A Eco101, que administra a rodovia, disse que não houve interdição no trânsito durante o trabalho. O veículo continua sobre o acostamento da via, aguardando remoção pela empresa responsável.
*Com informações da TV Gazeta Norte