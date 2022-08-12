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Em Sooretama

Motorista de carro morre em acidente com carreta na BR 101

Após a batida na madrugada desta sexta (12), carro ficou destruído e a carreta teve a carga impulsionada contra a cabine. Caminhoneiro foi socorrido para um hospital
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 ago 2022 às 08:17

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 08:17

Um homem de 50 anos morreu em um acidente envolvendo o carro dirigido por ele e uma carreta transportando granito na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a colisão ocorreu na altura do km 123, na madrugada desta sexta-feira (12). Alvedi Jesus Amorim morreu no local.
Segundo informações da PRF, a carreta seguia em direção a Linhares e o carro trafegava no sentido oposto. O motorista da carreta relatou que o carro teria invadido a contramão e que estaria com os faróis apagados. A corporação informou que foram encontradas latas de cerveja dentro do automóvel. 
Alvedi dirigia um Fiat Palio, que ficou destruído após o acidente. Já a carreta foi parar no barranco da pista e teve a carga impulsionada em direção à cabine com o impacto da batida. O caminhoneiro precisou receber atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.  
Alvedi Jesus Amorim, de 50 anos, morreu após o acidente
Alvedi Jesus Amorim, de 50 anos, morreu após o acidente Crédito: Montagem A Gazeta
O acidente ocorreu por volta de 1h. No início da manhã desta sexta-feira, a carreta ainda permanecia na faixa de acostamento da pista. Há sinalização com cones e o trânsito na rodovia tem fluxo normal, sem interdições.
A Eco101, concessionária responsável pela via, informou que foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, Corpo de Bombeiros, perícia da Polícia Civil e IML. 

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