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Acidente entre carro e carreta deixa feridos na BR 101 em Ibiraçu

A rodovia chegou a ficar totalmente interditada durante o atendimento às vítimas, mas o fluxo foi liberado 20 minutos depois
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 ago 2022 às 16:19

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 16:19

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou três feridos na tarde desta quarta-feira (10),  na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 15 horas, no quilômetro 209, sentido João Neiva. Durante o atendimento de resgate e retirada dos veículos, a rodovia chegou a ficar totalmente interditada, sendo liberada 20 minutos depois.
Segundo a Eco101, concessionária responsável pela rodovia federal no ES, três vítimas foram encaminhadas para o hospital. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e informou que um dos feridos precisou ser desencarcerado do veículo pelas equipes de resgate.

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