Acidente entre carro e carreta deixa feridos na BR 101 em Ibiraçu

Um acidente entre um carro e uma carreta deixou três feridos na tarde desta quarta-feira (10), na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 15 horas, no quilômetro 209, sentido João Neiva. Durante o atendimento de resgate e retirada dos veículos, a rodovia chegou a ficar totalmente interditada, sendo liberada 20 minutos depois.
Segundo a Eco101, concessionária responsável pela rodovia federal no ES, três vítimas foram encaminhadas para o hospital. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e informou que um dos feridos precisou ser desencarcerado do veículo pelas equipes de resgate.