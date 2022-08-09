Terceira Ponte interditada para resgate do Corpo de Bombeiros

A Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha, foi fechada às 19h43 desta terça-feira (9) e liberada às 21h18. De acordo com a Rodosol, a medida foi tomada a pedido do Corpo de Bombeiros, para atendimento de uma ocorrência.
Ainda segundo a Rodosol, a ponte chegou a ficar fechada nos dois sentidos . Mas, por volta das 20h15, uma pista do sentido Norte foi liberada. "Neste momento o trânsito do sentido Sul está sendo desviado para uma pista do sentido Norte", informou a empresa que administra a via.
Às 21h18, a empresa notificou, pelas redes sociais, que o trânsito foi liberado nos dois sentidos. A interdição durou cerca de uma hora e quarenta minutos.
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Atualização
09/08/2022 - 9:18
Às 21h18, a Rodosol informou, pelo Twitter, que o fluxo da ponte tinha sido liberado nos dois sentidos. A matéria foi atualizada.