Terceira Ponte interditada para resgate do Corpo de Bombeiros

Motoristas chegaram a sair dos carros em cima da Terceira Ponte devido ao atendimento pelos Bombeiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Ainda segundo a Rodosol, a ponte chegou a ficar fechada nos dois sentidos . Mas, por volta das 20h15, uma pista do sentido Norte foi liberada. "Neste momento o trânsito do sentido Sul está sendo desviado para uma pista do sentido Norte", informou a empresa que administra a via.

Às 21h18, a empresa notificou, pelas redes sociais, que o trânsito foi liberado nos dois sentidos. A interdição durou cerca de uma hora e quarenta minutos.

⚠️ A Terceira Ponte está interditada nos dois sentidos por solicitação do Corpo de Bombeiros para uma operação de urgência/emergência. [20:06] — RodoSol (@RodoSol) August 9, 2022

✅ Terceira Ponte: fluxo liberado nos dois sentidos. [21:18] — RodoSol (@RodoSol) August 10, 2022

ONDE ENCONTRAR AJUDA

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisa conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188 ☎️ O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.