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Grande Vitória

Terceira Ponte interditada para resgate do Corpo de Bombeiros

A ponte chegou a ser interditada nos dois sentidos, mas, por volta das 20h15, uma pista do sentido Norte foi liberada. Às 21h18, o fluxo foi liberado completamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2022 às 20:31

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 20:31

A Terceira Ponte, que liga as cidades de Vitória e Vila Velha, foi fechada às 19h43 desta terça-feira (9) e liberada às 21h18. De acordo com a Rodosol, a medida foi tomada a pedido do Corpo de Bombeiros, para atendimento de uma ocorrência.
Terceira Ponte chegou a ficar com os dois sentidos fechados, nesta terça-feira (9), mas um deles foi liberado para desvio de trânsito
Motoristas chegaram a sair dos carros em cima da Terceira Ponte devido ao atendimento pelos Bombeiros Crédito: Leitor | A Gazeta
Ainda segundo a Rodosol, a ponte chegou a ficar fechada nos dois sentidos . Mas, por volta das 20h15, uma pista do sentido Norte foi liberada. "Neste momento o trânsito do sentido Sul está sendo desviado para uma pista do sentido Norte", informou a empresa que administra a via. 
Às 21h18, a empresa notificou, pelas redes sociais, que o trânsito foi liberado nos dois sentidos. A interdição durou cerca de uma hora e quarenta minutos.

ONDE ENCONTRAR AJUDA 

Precisa de ajuda? Está angustiado? Precisa conversar? Acione o Centro de Valorização da Vida (CVV) no número 188 ☎️ O atendimento é gratuito e você não precisa se identificar.

Atualização

09/08/2022 - 9:18
Às 21h18, a Rodosol informou, pelo Twitter, que o fluxo da ponte tinha sido liberado nos dois sentidos. A matéria foi atualizada.

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