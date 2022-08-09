Monza pega fogo na Reta da Penha e complica trânsito em Vitória; veja vídeo

Segundo informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o que causou as chamas foi um problema mecânico. O motorista contou que estava passando pela Ponte da Passagem quando o condutor de um ônibus o avisou que estava saindo fumaça do veículo.
O motorista, então, parou para verificar e percebeu que já havia chamas. Como o carro parou em uma área zebrada, fora da pista, não interrompeu o fluxo de veículos.
CONGESTIONAMENTO
Mesmo assim, porém, há impacto no trânsito da Capital. Um aplicativo de navegação em tempo real mostra que o congestionamento formado na Avenida Fernando Ferrari está chegando até o acesso à Avenida Adalberto Simão Nader, na altura do bairro Goiabeiras.
GUARDA NO LOCAL
Em nota, a Guarda Municipal explicou que agentes estiveram no local para isolar a área e garantir a segurança de motoristas e pedestres que passem pelo trecho. A guarda ressaltou que não houve interrupção do tráfego mas, se houver necessidade, haverá interdição.
Ainda conforme a guarda, por volta das 8h55, o carro foi removido.