Monza pega fogo na Reta da Penha e complica trânsito em Vitória; veja vídeo

Carro pegou fogo na Reta da Penha e complicou trânsito em Vitória Crédito: Diony Silva

Um carro pegou fogo no cruzamento entre a Avenida Nossa Senhora da Penha e a Rua Dona Maria Rosa, no bairro Andorinhas, em Vitória , na manhã desta terça-feira (9). O fogo foi combatido pelos Bombeiros e o motorista não ficou ferido.

A Gazeta mostra o carro, modelo Chevrolet Monza, pegando fogo. Nas imagens, é possível ver um caminhão do Veja abaixo: Um vídeo enviado à reportagem demostra o carro, modelo Chevrolet Monza, pegando fogo. Nas imagens, é possível ver um caminhão do Corpo de Bombeiros indo em direção ao veículo, ainda em chamas.

Segundo informações do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o que causou as chamas foi um problema mecânico. O motorista contou que estava passando pela Ponte da Passagem quando o condutor de um ônibus o avisou que estava saindo fumaça do veículo.

O motorista, então, parou para verificar e percebeu que já havia chamas. Como o carro parou em uma área zebrada, fora da pista, não interrompeu o fluxo de veículos.

CONGESTIONAMENTO

Mesmo assim, porém, há impacto no trânsito da Capital. Um aplicativo de navegação em tempo real mostra que o congestionamento formado na Avenida Fernando Ferrari está chegando até o acesso à Avenida Adalberto Simão Nader, na altura do bairro Goiabeiras.

GUARDA NO LOCAL

Em nota, a Guarda Municipal explicou que agentes estiveram no local para isolar a área e garantir a segurança de motoristas e pedestres que passem pelo trecho. A guarda ressaltou que não houve interrupção do tráfego mas, se houver necessidade, haverá interdição.