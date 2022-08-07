Triste cena: um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na manhã deste domingo (7), na Praia de Carapebus, na Serra . O vídeo acima mostra o animal encalhado em uma parte rasa do mar, perto de uma formação rochosa. Equipes de monitoramento e especialistas do Instituto Orca acompanham as condições para atuar no local.

Diretor do órgão, o biólogo Lupércio Barbosa explicou que, por enquanto, é difícil saber o que causou a morte. “Uma possibilidade é ele ter se perdido da mãe, o que dificulta muito a sobrevivência. Um mar agitado também facilita essa separação. Além de conflitos com atividades humanas, como a pesca”, citou.

Your browser does not support the audio element. Filhote de baleia jubarte aparece morto na Praia de Carapebus, na Serra

Segundo ele, a espécie ainda enfrenta dificuldades devido a alterações oceânicas que resultam em menos presas. “As jubartes fazem travessias muito longas, de cerca de 7 mil km, e temos notado que estão migrando mais desnutridas, ficando mais propensas a problemas de imunidade e resistência física”, disse.

Entre 10 e 15 milhas é a distância média que as baleias jubartes costumam ficar da costa

Diferentemente de outras espécies, como a baleia franca, as jubartes não costumam nadar próximas à costa. “Quando uma é avistada perto da praia, é problema. É provável que ela esteja machucada ou perdida. Neste caso, o filhote morreu, ficou inchado e foi trazido pelo vento”, afirmou Lupércio.