Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Filhote de baleia jubarte aparece morto na Praia de Carapebus, na Serra

Animal foi encontrado já sem vida na manhã deste domingo (7); especialista explica que morte pode ter sido causada por diferentes fatores
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 ago 2022 às 14:33

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 14:33

Triste cena: um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na manhã deste domingo (7), na Praia de Carapebus, na Serra. O vídeo acima mostra o animal encalhado em uma parte rasa do mar, perto de uma formação rochosa. Equipes de monitoramento e especialistas do Instituto Orca acompanham as condições para atuar no local.
Diretor do órgão, o biólogo Lupércio Barbosa explicou que, por enquanto, é difícil saber o que causou a morte. “Uma possibilidade é ele ter se perdido da mãe, o que dificulta muito a sobrevivência. Um mar agitado também facilita essa separação. Além de conflitos com atividades humanas, como a pesca”, citou.
Filhote de baleia jubarte aparece morto na Praia de Carapebus, na Serra
Segundo ele, a espécie ainda enfrenta dificuldades devido a alterações oceânicas que resultam em menos presas. “As jubartes fazem travessias muito longas, de cerca de 7 mil km, e temos notado que estão migrando mais desnutridas, ficando mais propensas a problemas de imunidade e resistência física”, disse.

Entre 10 e 15 milhas

é a distância média que as baleias jubartes costumam ficar da costa
Diferentemente de outras espécies, como a baleia franca, as jubartes não costumam nadar próximas à costa. “Quando uma é avistada perto da praia, é problema. É provável que ela esteja machucada ou perdida. Neste caso, o filhote morreu, ficou inchado e foi trazido pelo vento”, afirmou Lupércio.
Devido ao local de difícil acesso, a previsão é que o filhote seja necropsiado nesta segunda-feira (8). “Temos que aguardar a maré trazê-lo para areia para fazermos um trabalho de necrópsia seguro. A próxima maré alta está prevista para acontecer por volta das 21h. Vamos continuar monitorando”, esclareceu.

Veja Também

Temporada de observação de baleias no ES inicia com número recorde de Jubarte

Vídeo: pinguim 'pede ajuda' a surfistas e é resgatado em Vila Velha

Pesquisadores do ES flagram rara interação amigável entre baleia e raia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Baleia Jubarte Biologia Marinha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obra da artista Angela Gomes
Artista capixaba transforma paisagens do ES em pinturas afetivas
Imagem de destaque
Horóscopo da Páscoa: confira as energias de renovação para cada signo
Imagem de destaque
Ex e atual de mulher são presos após tiros e invasão em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados