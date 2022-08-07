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Criança coloca fogo em Bíblia e incêndio destrói casa em Cariacica

Chamas atingiram a residência que fica no bairro Flexal II, na tarde deste domingo (7); menino de três anos e a mãe dele estavam no imóvel, mas não se feriram
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 ago 2022 às 20:27

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 20:27

Sara da Silva segudando o que conseguiu salvar do incêndio na casa dela: apenas algumas peças de roupa
Sara da Silva segudando o que conseguiu salvar do incêndio na casa dela: apenas algumas peças de roupa Crédito: Caique Verli
Enquanto a mãe dormia, um menino de apenas três anos pegou um isqueiro e colocou fogo em uma Bíblia, causando um incêndio que destruiu completamente a casa da família. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (7), no bairro Flexal II, em Cariacica. Apesar do grande prejuízo material, a mulher e a criança não se feriram.
Criança coloca fogo em Bíblia e incêndio destrói casa em Cariacica
Depois das chamas terem sido apagadas, a vendedora ambulante Sara da Silva deu uma entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta. Segundo ela, a Bíblia estava em cima de um baú. Em menos de dez minutos, o fogo se alastrou para o restante da casa onde os dois moravam de aluguel.
"Não tenho nem lágrimas para chorar. A única coisa que sobrou são essas roupas nas minhas mãos. Não sei o que vou fazer da minha vida. Vivo de vender bala na rua e agora vou ter que reformar a casa. Mas com que dinheiro?"
Sara da Silva - Vendedora ambulante
No momento do incêndio, apenas ela e o filho estavam na casa. Imagens feitas na região mostravam um caminhão dos bombeiros no local e bastante fumaça saindo da residência. De acordo com a moradora, o fogo foi controlado por volta das 16h. Por enquanto, Sara e o filho ficarão na casa de vizinhos.
Corpo de Bombeiros combateu o incêndio que atingiu uma residência no bairro Flexal II, em Cariacica, no domingo (7)
Corpo de Bombeiros combateu o incêndio que atingiu uma residência no bairro Flexal II, em Cariacica, no domingo (7) Crédito: Leitor A Gazeta | Montagem A Gazeta
Corpo de Bombeiros confirmou o acionamento na tarde deste domingo (7). "Uma equipe constatou que tratava-se de uma residência de alvenaria, com o fogo confinado em um dos quartos, sendo que outros cômodos sofreram danos devido à fumaça e ao calor", informou.
"Os militares realizaram o combate com água, extinguindo as chamas e, em seguida, fizeram o rescaldo, impedindo a reignição (novo incêndio), abrindo portas e janelas para dissipação da fumaça. Não houve vítimas nem solicitação de perícia", completou a corporação.

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