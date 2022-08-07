Enquanto a mãe dormia, um menino de apenas três anos pegou um isqueiro e colocou fogo em uma Bíblia, causando um incêndio que destruiu completamente a casa da família. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (7), no bairro Flexal II, em Cariacica. Apesar do grande prejuízo material, a mulher e a criança não se feriram.
Criança coloca fogo em Bíblia e incêndio destrói casa em Cariacica
Depois das chamas terem sido apagadas, a vendedora ambulante Sara da Silva deu uma entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta. Segundo ela, a Bíblia estava em cima de um baú. Em menos de dez minutos, o fogo se alastrou para o restante da casa onde os dois moravam de aluguel.
"Não tenho nem lágrimas para chorar. A única coisa que sobrou são essas roupas nas minhas mãos. Não sei o que vou fazer da minha vida. Vivo de vender bala na rua e agora vou ter que reformar a casa. Mas com que dinheiro?"
No momento do incêndio, apenas ela e o filho estavam na casa. Imagens feitas na região mostravam um caminhão dos bombeiros no local e bastante fumaça saindo da residência. De acordo com a moradora, o fogo foi controlado por volta das 16h. Por enquanto, Sara e o filho ficarão na casa de vizinhos.
"Os militares realizaram o combate com água, extinguindo as chamas e, em seguida, fizeram o rescaldo, impedindo a reignição (novo incêndio), abrindo portas e janelas para dissipação da fumaça. Não houve vítimas nem solicitação de perícia", completou a corporação.