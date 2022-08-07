Criança coloca fogo em Bíblia e incêndio destrói casa em Cariacica

Sara da Silva segudando o que conseguiu salvar do incêndio na casa dela: apenas algumas peças de roupa

Depois das chamas terem sido apagadas, a vendedora ambulante Sara da Silva deu uma entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta. Segundo ela, a Bíblia estava em cima de um baú. Em menos de dez minutos, o fogo se alastrou para o restante da casa onde os dois moravam de aluguel.