Motorista de aplicativo é preso após se masturbar em corrida no ES

Um motorista de aplicativo foi preso neste sábado (6), após se masturbar na frente de uma passageira, durante uma corrida realizada na Grande Vitória . A viagem seria entre a Capital e o município de Serra , onde a detenção aconteceu. O homem de 42 anos chegou a ser flagrado com o pênis para fora da calça por policiais que fizeram a abordagem.

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De acordo com a Polícia Militar , a equipe que fazia patrulhamento no bairro Chácara Parreiral recebeu a informação de que “uma mulher estava em uma corrida e que o condutor estava se masturbando”. O automóvel com o suspeito foi interceptado na Avenida Norte Sul.

"Naquele momento, os policiais visualizaram que ele estava com o zíper da calça aberto e com a genitália exposta" Polícia Militar - Em nota

Com a porta do veículo ainda fechada, o motorista tentou levantar os vidros do carro e fugir. “Quando os policiais conseguiram retirá-lo do carro, o condutor se negou a ficar em posição de abordagem e, novamente, tentou fugir. Por isso, ele precisou ser imobilizado”, informou a corporação, em nota.

“De acordo com a passageira, de 21 anos, o condutor não estava seguindo a rota determinada pelo aplicativo, passando por ruas desertas e fazendo várias perguntas de cunho pessoal e pejorativo. Devido ao fato, ela enviou a localização dela em tempo real para familiares, que acionaram o 190”, detalhou a PM.

"A vítima ainda disse que, momentos antes da abordagem, o condutor tentou pegar a mão dela e perguntou se ela queria masturbá-lo" Polícia Militar - Em nota

Ainda no local, dentro do carro, os policiais encontraram três comprimidos de Viagra – nome comercial de um medicamento cujo composto ativo se chama sildenafila e que dilata os vasos sanguíneos, sendo usado para tratar disfunção erétil, permitindo que o homem tenha e mantenha uma ereção.

De acordo com a Polícia Civil , o motorista de 42 anos foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher e autuado em flagrante por dois crimes: importunação sexual e resistência à ação policial. “Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana”, informou, também em nota.

Caso foi registrado no Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

MOTORISTA AFASTADO PELA UBER

Procurada pela reportagem, a empresa Uber – pela qual o motorista estava fazendo a corrida – garantiu que o perfil do condutor foi desativado da plataforma “assim que a empresa tomou conhecimento do episódio” e que “está à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações”.