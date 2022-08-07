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Violência

Homem atira contra ex e a irmã dela dentro de casa em Vitória

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (7), no bairro Romão, em Vitória e, segundo testemunhas, foi provocado pelo ex que não aceitava o término do namoro
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 ago 2022 às 11:32

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 11:32

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Reprodução
Uma jovem de 18 anos e a irmã dela, de 11, foram baleadas dentro de casa na madrugada deste domingo (7), no bairro Romão, em Vitória. O suspeito do crime é o ex-namorado da jovem de 18.
Conforme a apuração da TV Gazeta, testemunhas relataram que a jovem de 18 anos tinha um relacionamento com o suspeito de ter efetuado os disparos. O namoro teria durado quatro anos e ele não aceitava o término.
Na noite de sábado (6), a jovem teria saído para uma festa e, quando voltou para casa, o indivíduo a perseguiu. O homem iniciou uma discussão com a ex-namorada dentro da residência. A mãe dela tentou intervir, junto com a filha de 11 anos, momento em que o suspeito sacou uma arma e efetuou disparos.
A ex-namorada foi atingida na perna, enquanto a irmã dela ficou ferida no ombro e na perna. A família resgatou as irmãs e levou elas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. Os familiares não quiseram dar entrevista, mas relataram à TV Gazeta que as vítimas não correm risco de vida. 
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a corporação em nota.

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