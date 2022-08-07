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Importunação sexual

Soldado do Exército é preso por se masturbar em janela para crianças no ES

Vizinhos do homem de 26 anos relataram que ele estava se masturbando na janela do apartamento e convidando crianças para irem até o local durante o ato
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 ago 2022 às 11:06

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 11:06

3ª Delegacia Regional da Serra
3ª Delegacia Regional da Serra, onde o soldado foi ouvido e autuado Crédito: Reprodução Google Maps
Um soldado do Exército, de 26 anos, foi preso na última quinta-feira (4), em Serra Sede, na Serra, após vizinhos relatarem que ele estava se masturbando na janela do apartamento. Os populares afirmaram à Polícia Militar que o homem ainda convidou crianças para entrarem na residência durante o ato.
Após visualizarem a ação do homem, os moradores do condomínio fechado, onde mora o soldado, acionaram à Polícia Militar. Uma guarnição confirmou o fato e o encaminhou à Delegacia Regional da Serra.
Na unidade, o soldado foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.

O QUE DIZ O EXÉRCITO

Na manhã desde domingo (7), o Exército enviou nota, informando que “na noite do dia 4 de agosto, quinta-feira, um soldado foi detido pela Polícia Militar do Espírito Santo após conduta irregular em seu apartamento”.
O Exército afirmou, ainda, que o assunto está sob investigação a cargo dos órgãos de segurança pública, não cabendo à instituição militar comentários sobre as ações em andamento.
“Cabe reiterar que a Instituição não compactua com qualquer tipo de irregularidade, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei, com os valores militares ou com a ética castrense”, finaliza o texto.

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