Soldado do Exército é preso por se masturbar em janela para crianças no ES

Um soldado do Exército, de 26 anos, foi preso na última quinta-feira (4), em Serra Sede, na Serra, após vizinhos relatarem que ele estava se masturbando na janela do apartamento. Os populares afirmaram à Polícia Militar que o homem ainda convidou crianças para entrarem na residência durante o ato.
Após visualizarem a ação do homem, os moradores do condomínio fechado, onde mora o soldado, acionaram à Polícia Militar. Uma guarnição confirmou o fato e o encaminhou à Delegacia Regional da Serra.
Na unidade, o soldado foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.
O QUE DIZ O EXÉRCITO
Na manhã desde domingo (7), o Exército enviou nota, informando que “na noite do dia 4 de agosto, quinta-feira, um soldado foi detido pela Polícia Militar do Espírito Santo após conduta irregular em seu apartamento”.
O Exército afirmou, ainda, que o assunto está sob investigação a cargo dos órgãos de segurança pública, não cabendo à instituição militar comentários sobre as ações em andamento.
“Cabe reiterar que a Instituição não compactua com qualquer tipo de irregularidade, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei, com os valores militares ou com a ética castrense”, finaliza o texto.