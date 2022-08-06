Homem é encontrado morto com tiros na cabeça e pés amarrados em Cariacica

Um homem foi encontrado morto na tarde deste sábado (6) com marcas de tiros na cabeça, em Piranema, Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima também estava com as pernas amarradas.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) em Vitória e equipes estão no local fazendo diligências.
O corpo do homem, que não teve o nome divulgado, será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações do g1 ES