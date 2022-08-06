Policial que teve carro incendiado em Vila Velha segue desaparecido

Caminhonete de Celso Marvila Lima foi encontrada incendiada em Xuri, Vila Velha Crédito: Fabricio Christ / Montagem A Gazeta

Desde então, os familiares continuam sem respostas sobre o que pode ter ocorrido com Marvila, que se aposentou em março de 2020 após mais de quarenta anos de serviços prestados à PCES. Ele também já foi presidente do Jockey Clube do Espírito Santo. local em Vila Velha onde passou a tarde do dia do desaparecimento.

A Gazeta neste sábado (6), a assessoria da Novamente procurada pela reportagem deneste sábado (6), a assessoria da Polícia Civil informou, em nota, que as investigações prosseguem, entretanto sem avanços significativos.

Policial desaparece e carro é encontrado incendiado em Vila Velha

"A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informa que as apurações e diligências sobre o desaparecimento do perito oficial criminal aposentado Celso Marvila Lima estão em andamento. Na noite de quarta-feira (3), o veículo do desaparecido foi encontrado incendiado no bairro Xuri, em Vila Velha e, logo após ter ciência, os peritos da Polícia Civil foram até o local e realizaram a perícia técnica no automóvel. O celular encontrado estava totalmente destruído. As investigações seguem em curso e o desaparecido ainda não foi localizado", diz o comunicado.

A PC orienta a população a colaborar com informações através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

TARDE NO JOCKEY

Em conversa com a reportagem de A Gazeta no dia seguinte ao desaparecimento, uma fonte do Jockey Clube que pediu para não ser identificada contou que o perito é frequentador assíduo do centro hípico localizado em Itaparica, Vila Velha.

"Ele passa a semana aqui, é uma pessoa muito querida, nunca ficamos sabendo de nada contra ele", relata. Segundo relatos, Celso Marvila Lima passou toda a quarta-feira (3) no Jockey Club e só saiu após as 18 horas. "Quando fui embora, depois das 18h, o carro dele continuava no estacionamento e o vi andando pelo espaço. Pelas imagens do veículo queimado, parece ser a mesma caminhonete", afirma.