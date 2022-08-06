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Motivação desconhecida

Homem é morto a facadas em Vitória; ex-enteado é suspeito

Crime ocorreu na casa da vítima, em Nova Palestina, na Grande São Pedro, na manhã deste sábado (6). Arma foi encontrada no lixo da residência
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

06 ago 2022 às 17:57

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 17:57

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória investiga o crime ocorrido neste sábado (6) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 44 anos foi morto a facadas dentro de uma casa, na manhã deste sábado (6), no bairro Nova Palestina, na Grande São Pedro, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, quando militares chegaram ao imóvel, o corpo do homem estava na sala. Uma mulher que estava no local disse aos policiais que o autor do crime teria sido um dos filhos dela.
"[Ela] relatou que estava consumindo bebida alcoólica juntamente com o ex-companheiro e seus filhos no interior do imóvel. Em certo momento, e sem motivo aparente, um dos filhos da mulher, de posse de uma faca, desferiu dois golpes contra o homem, que foi a óbito no local", informou a PM.
O suspeito do crime fugiu e não foi encontrado pelos policiais. A faca, que teria sido usada por ele, foi encontrada no meio de sacos de lixo, em frente à residência.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi preso. O nome da vítima não foi divulgado.
Com informações do g1 ES

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