Homem é morto a facadas em Vitória; ex-enteado é suspeito

Um homem de 44 anos foi morto a facadas dentro de uma casa, na manhã deste sábado (6), no bairro Nova Palestina, na Grande São Pedro, em Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, quando militares chegaram ao imóvel, o corpo do homem estava na sala. Uma mulher que estava no local disse aos policiais que o autor do crime teria sido um dos filhos dela.
"[Ela] relatou que estava consumindo bebida alcoólica juntamente com o ex-companheiro e seus filhos no interior do imóvel. Em certo momento, e sem motivo aparente, um dos filhos da mulher, de posse de uma faca, desferiu dois golpes contra o homem, que foi a óbito no local", informou a PM.
O suspeito do crime fugiu e não foi encontrado pelos policiais. A faca, que teria sido usada por ele, foi encontrada no meio de sacos de lixo, em frente à residência.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento nenhum suspeito foi preso. O nome da vítima não foi divulgado.
Com informações do g1 ES