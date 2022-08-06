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Em flagrante

Homem é preso por suspeita de esfaquear companheira em Ibiraçu

Após o crime, que ocorreu na madrugada deste sábado (6), homem de 40 anos foi autuado por tentativa de feminicídio
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 ago 2022 às 18:19

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 18:19

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de esfaquear a companheira na madrugada deste sábado (6), no bairro Aricanga, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi encontrada por policiais militares ferida e caída no quintal de uma casa. O estado de saúde e idade da mulher não foram divulgados.
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a mulher para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. 
O suspeito foi autuado por tentativa de feminicídio. Ele localizado após dar entrada no Pronto Socorro de Ibiraçu, com ferimentos no braço direito e escoriações na testa. A unidade comunicou os militares, que foram até o local e identificaram o homem como o autor do crime. 
Delegacia Regional de Aracruz
Delegacia Regional de Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz e autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Após os procedimentos ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.

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