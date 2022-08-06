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Norte do ES

Homem morre espancado durante briga em Rio Bananal

Uma equipe do Samu ainda tentou prestar socorro à vítima e a levou ao hospital da cidade, onde teve a morte confirmada
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 ago 2022 às 09:48

Publicado em 06 de Agosto de 2022 às 09:48

Um homem foi espancado até a morte na noite de sexta-feira (5) na localidade de Primavera, em Rio Bananal, Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Júlio Cezar Casagrande, 40 anos. Ele foi golpeado com socos que o levaram a perder a consciência e depois foi chutado na região da cabeça. 
A PM identificou o suspeito de cometer o crime, mas o nome dele não foi divulgado. A vítima teria desentendimentos com o agressor, mas ainda não se sabe o que motivou o conflito entre os dois.
Uma equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) prestou atendimento a Júlio e o levou ao Hospital Alfredo Pinto Santana, onde teve a morte confirmada.
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal
Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal Crédito: Polícia Civil
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do 181 qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a corporação.

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