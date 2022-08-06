Homem morre espancado durante briga em Rio Bananal

Uma equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) prestou atendimento a Júlio e o levou ao Hospital Alfredo Pinto Santana, onde teve a morte confirmada.

"A população pode denunciar através do 181 qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a corporação.