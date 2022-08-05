Chefe do tráfico tinha dólar e outras "notas gringas" em casa

De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), o criminoso não disse o porquê tinha essas notas (que não tiveram o valor total divulgado) em casa. O fato será investigado.

No momento da prisão, Robert tentou escapar. Ele pulou do segundo andar de uma casa do Morro da Garrafa e acabou fraturando os dois tornozelos.

"Ele disse que levou um susto com a polícia. Eles têm muita guerra contra outras facções. Quando alguém chega batendo, às vezes eles pensam que é um rival. Ele não sabia que tinha mandado de prisão, duvido que ele teria essa reação se tivesse certeza que era a polícia. É aí que a gente corre perigo, porque, achando que vai morrer, ele pode tentar reagir", explicou Gianordoli.

CRIMINOSOS DO MORRO DA GARRAFA SÃO DA FACÇÃO TCP

Apesar de se identificarem como membros da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que normalmente é rival do Primeiro Comando de Vitória ( PCV ) – grupo com sede no Bairro da Penha –, os traficantes do Morro da Garrafa são aliados do PCV.

"O TCP é uma coisa que a gente tem que decifrar. Iniciamos, esse ano, uma investigação do Morro da Garrafa. Conseguimos ver as lideranças do morro, até tivemos a surpresa de saber que eles não são PCV, são da outra facção, o TCP. Apesar de serem aliados do PCV", pontuou o delegado.

De acordo com ele, os dois líderes do tráfico da região são Lucas Henrique Soares, preso há anos, e Gabriel Augusto dos Santos, conhecido como "Blaic", que segue foragido e está na lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo

Mesmo aliados ao PCV, no Bairro da Penha, o real parceiro do crime dos traficantes do Morro da Garrafa está em outro município. "Há as alianças que se fazem por eles terem o nome TCP, mas tem as alianças de verdade. A real aliança do Morro da Garrafa é o pessoal de Novo Horizonte, na Serra . A gente identificou isso e prendeu um grande fornecedor de drogas deles lá", disse Gianordoli.

Vila Velha. O fornecedor está entre os nove presos alvos da Operação Sicário III, que aconteceu durante a manhã. Além do Morro da Garrafa e da Serra, houve buscas em Cariacica

OPERAÇÃO SICÁRIO III

O objetivo da operação, de acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, era cumprir 20 mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão.

Delegados fizeram balanço da Operação Sicário III após Crédito: Júlia Afonso

Entre os nove presos, estão dois gerentes do tráfico da região, além de outros envolvidos com a facção. A polícia também apreendeu R$ 15.100 em espécie, 310 pinos de cocaína, 490 gramas da mesma droga, uma arma falsa, celulares e relógio.