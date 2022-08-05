Facção que atua em Vitória tem até especialista em desbloquear iPhone

"Eles têm uma diversificação de negócios. Além de munições, drogas, armas, eles mexiam com muito iPhone roubado. Tinham os ladrões que roubavam muito esse modelo de e tinha o indivíduo para desbloquear iPhones, o que não é simples. A marca tem muita preocupação com essa segurança" Romualdo Gianordoli - Chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

O especialista em desbloquear os aparelhos já foi identificado e está sendo investigado pela Polícia Civil , de acordo com o delegado.

ENTENDA A ESTRUTURA DO TRÁFICO DO MORRO DA GARRAFA

Apesar de se identificarem como membros da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que normalmente é rival do Primeiro Comando de Vitória ( PCV ) – grupo com sede no Bairro da Penha –, os traficantes do Morro da Garrafa são aliados do PCV.

"O TCP é uma coisa que a gente tem que decifrar. Iniciamos, esse ano, uma investigação do Morro da Garrafa. Conseguimos ver as lideranças do morro, até tivemos a surpresa de saber que eles não são PCV, são da outra facção, o TCP. Apesar de serem aliados do PCV", pontuou o delegado.

De acordo com ele, os dois líderes do tráfico da região são Lucas Henrique Soares, preso há anos, e Gabriel Augusto dos Santos, conhecido como "Blaic", que segue foragido e está na lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo

Delegados fizeram balanço das prisões e apreensões da Operação Sicário III Crédito: Júlia Afonso

Mesmo aliados ao PCV, no Bairro da Penha, o real parceiro do crime dos traficantes do Morro da Garrafa está em outro município. "Há as alianças que se fazem por eles terem o nome TCP, mas tem as alianças de verdade. A real aliança do Morro da Garrafa é o pessoal de Novo Horizonte, na Serra . A gente identificou isso e prendeu um grande fornecedor de drogas deles lá", disse Gianordoli.

Vila Velha. O fornecedor está entre os nove presos alvos da Operação Sicário III, que aconteceu durante a manhã. Além do Morro da Garrafa e da Serra, houve buscas em Cariacica

OPERAÇÃO SICÁRIO III

O objetivo da operação, de acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, era cumprir 20 mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão.

Entre os nove presos, está um dos chefes do tráfico do Morro da Garrafa, identificado como Robert da Silva Cunha, 25, conhecido como "Gordinho". Na hora que os policiais chegaram na casa do criminoso, ele chegou a pular do segundo andar da residência e quebrou os dois tornozelos.

Dois gerentes do tráfico da região foram capturados, além de outros envolvidos com a facção. A polícia também apreendeu R$ 15.100 em espécie, 310 pinos de cocaína, 490 gramas da mesma droga, uma arma falsa, celulares e relógio.

Secretário Márcio Celante deu entrevista durante a operação e fez um balanço da Sicário III Crédito: Reprodução TV Gazeta

"O resultado é expressivo em relação às prisões, mas a operação continua na busca de cumprimento de mandados que ainda estão em aberto. No Estado, mais de 70% dos homicídios têm envolvimento direto com o tráfico de drogas. Quando conseguimos tirar (das ruas) e prender traficantes, a tendência é conseguirmos uma redução no número de homicídios", ressaltou o secretário.