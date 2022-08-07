Vereador tem casa atingida por tiros em São Gabriel da Palha

Vereador Thiago Silva (PMN), de São Gabriel da Palha, teve a casa atingida por tiros no sábado (6) Crédito: Thiago Silva

A casa do vereador Thiago Silva (PMN) foi atingida por tiros na noite deste sábado (6), no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha . O parlamentar conta que estava na sala com a esposa e a filha de três anos quando os disparos foram efetuados.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Thiago Silva explicou que o apartamento fica situado no segundo andar, com a sala de estar voltada para a rua e protegida por vidro. Do cômodo, o vereador afirma ter visualizado um indivíduo em uma moto parado na rua em frente à residência.

“De dentro dá para ver a rua. Percebi quando a moto parou. Quando olhei, o cara sacou o revólver. Falei para a minha esposa deitar no chão ‘deita, deita’. Eu deitei no chão e ela deitou no sofá protegendo a minha filha. Os tiros quebraram minha vidraça, o teto e um deles passou dois palmos acima da cabeça da minha esposa”, narra.

Após os disparos, o indivíduo fugiu do local e o vereador acionou a Polícia Militar que, por sua vez, constatou "tiros efetuados em uma residêncoa do bairro Santa Helena". "O suspeito não foi encontrado e ninguém na casa ficou ferido", informou a corporação, em nota.

Segundo o parlamentar, foi efetuada "uma média de quatro a cinco disparos".

Vereador Thiago Silva (PMN), de São Gabriel da Palha, teve a casa atingida por tiros no sábado (6) Crédito: Thiago Silva

Questionado sobre imagens de videomonitoramento que possam ter registrado o fato, o parlamentar destacou que retirou o cartão de memória da câmera da residência antes de o fato ocorrer. Explicou ainda que vai ver com vizinhos se existem outros dispositivos na localidade.

Procurado pela reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (8), o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman, informou que um dia após o ocorrido, no domingo (7), foi realizada perícia no local.

"Identificamos algumas câmeras e arrolamos testemunhas que viram o autor dos disparos parando em frente a casa. Ainda é muito prematuro apontar o que motivou os fatos, mas não descartamos nada, inclusive questões envolvendo política que estejam por trás", disse o delegado Rafael Caliman.

Polícia Civil destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

(Com informações de Vinícius Lodi)