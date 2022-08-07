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Vidro ficou estilhaçado

Vereador tem casa atingida por tiros em São Gabriel da Palha

Caso aconteceu na noite deste sábado (6), no bairro Santa Helena; Thiago Silva (PMN) afirma que estava na sala de casa com a família quando os tiros foram efetuados
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 ago 2022 às 13:21

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 13:21

Vereador Thiago Silva (PMN), de São Gabriel da Palha, teve a casa atingida por tiros no sábado (6)
Vereador Thiago Silva (PMN), de São Gabriel da Palha, teve a casa atingida por tiros no sábado (6) Crédito: Thiago Silva
A casa do vereador Thiago Silva (PMN) foi atingida por tiros na noite deste sábado (6), no bairro Santa Helena, em São Gabriel da Palha. O parlamentar conta que estava na sala com a esposa e a filha de três anos quando os disparos foram efetuados.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Thiago Silva explicou que o apartamento fica situado no segundo andar, com a sala de estar voltada para a rua e protegida por vidro. Do cômodo, o vereador afirma ter visualizado um indivíduo em uma moto parado na rua em frente à residência.
“De dentro dá para ver a rua. Percebi quando a moto parou. Quando olhei, o cara sacou o revólver. Falei para a minha esposa deitar no chão ‘deita, deita’. Eu deitei no chão e ela deitou no sofá protegendo a minha filha. Os tiros quebraram minha vidraça, o teto e um deles passou dois palmos acima da cabeça da minha esposa”, narra.
Após os disparos, o indivíduo fugiu do local e o vereador acionou a Polícia Militar que, por sua vez, constatou "tiros efetuados em uma residêncoa do bairro Santa Helena". "O suspeito não foi encontrado e ninguém na casa ficou ferido", informou a corporação, em nota.
Segundo o parlamentar, foi efetuada "uma média de quatro a cinco disparos". 
Vereador Thiago Silva (PMN), de São Gabriel da Palha, teve a casa atingida por tiros no sábado (6)
Vereador Thiago Silva (PMN), de São Gabriel da Palha, teve a casa atingida por tiros no sábado (6) Crédito: Thiago Silva
Questionado sobre imagens de videomonitoramento que possam ter registrado o fato, o parlamentar destacou que retirou o cartão de memória da câmera da residência antes de o fato ocorrer. Explicou ainda que vai ver com vizinhos se existem outros dispositivos na localidade.
Procurado pela reportagem de A Gazeta nesta segunda-feira (8), o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman, informou que um dia após o ocorrido, no domingo (7), foi realizada perícia no local.
"Identificamos algumas câmeras e arrolamos testemunhas que viram o autor dos disparos parando em frente a casa. Ainda é muito prematuro apontar o que motivou os fatos, mas não descartamos nada, inclusive questões envolvendo política que estejam por trás", disse o delegado Rafael Caliman.
A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
(Com informações de Vinícius Lodi)

Atualização

08/08/2022 - 9:17
Após publicação desta matéria, o Rafael Caliman se manifestou sobre a investigação do caso. O texto foi atualizado.

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