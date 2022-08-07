Tamanduá que dormia sobre fios da rede elétrica é resgatado em São Mateus

Um tamanduá foi resgatado enquanto estava dormindo sobre a fiação da Rua 12, em São Mateus

De acordo com as informações divulgadas nas redes sociais do capitão Fabrício, policiais da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental foram acionados por moradores da região para efetuarem o resgate.

Em seguida, os policiais ambientais conseguiram alcançar o animal e realizaram o resgate com sucesso. “O tamanduá foi reintroduzido em seu habitat natural por estar em ótimas condições de saúde e sem ferimentos”, informou o capitão.