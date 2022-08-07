Tamanduá que dormia sobre fios da rede elétrica é resgatado em São Mateus

Um tamanduá que estava dormindo sobre os fios da rede elétrica da Rua 12, no bairro Cohab, em São Mateus, no Norte do Estado, foi resgatado na manhã deste domingo (7). Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento da ação.
De acordo com as informações divulgadas nas redes sociais do capitão Fabrício, policiais da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental foram acionados por moradores da região para efetuarem o resgate.
No local, devido à altura que o animal estava, a polícia solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros. Um veículo de combate a incêndio foi enviado ao local para que os policiais ambientais alcançassem o tamanduá.
Em seguida, os policiais ambientais conseguiram alcançar o animal e realizaram o resgate com sucesso. “O tamanduá foi reintroduzido em seu habitat natural por estar em ótimas condições de saúde e sem ferimentos”, informou o capitão.