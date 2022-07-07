Cadela presa em pedra é resgatada e adotada em Atílio Vivácqua

Uma cadela foi resgatada em uma região de pedra, dentro de uma mata no interior de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, um morador ligou pedindo apoio após ouvir o animal chorando, por cerca de sete dias. A cadela, que não tinha dono, foi adotada pelo morador que ajudou os militares.
Segundo o soldado Raphael Belone, que atuou no resgate, um morador acionou os bombeiros pela manhã e auxiliou a equipe até o local. Um trecho foi feito de caminhonete e outro a pé, pela mata, até chegar ao ponto de subida com a técnica de rapel.
“O sargento Paulo Gomes, especialista em salvamento em altura, subiu e eu desci com a cadela em uma bolsa. Chegamos até ela após ouvir o choro. Estava sem ferimentos, mas muito magra. Segundo o morador, estava ali há cerca de sete dias. Acreditam que tenha subido para caçar e acabou presa numa ravina, uma espécie de vala, buraco”, contou o soldado Belone.
Bombeiros fazem rapel para resgatar cadela presa há dias
O resgate durou cerca de 3 horas. A cadela, que não tinha dono, foi adotada pelo morador. A ação ainda contou com apoio dos militares cabo Jhonatan e do aluno sargento Thiago Coelho.