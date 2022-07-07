Cadela presa em pedra é resgatada e adotada em Atílio Vivácqua

Bombeiro faz rapel para resgatar cadela presa há dias Crédito: Montagem| A Gazeta

Uma cadela foi resgatada em uma região de pedra, dentro de uma mata no interior de Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros , um morador ligou pedindo apoio após ouvir o animal chorando, por cerca de sete dias. A cadela, que não tinha dono, foi adotada pelo morador que ajudou os militares.

Segundo o soldado Raphael Belone, que atuou no resgate, um morador acionou os bombeiros pela manhã e auxiliou a equipe até o local. Um trecho foi feito de caminhonete e outro a pé, pela mata, até chegar ao ponto de subida com a técnica de rapel.

“O sargento Paulo Gomes, especialista em salvamento em altura, subiu e eu desci com a cadela em uma bolsa. Chegamos até ela após ouvir o choro. Estava sem ferimentos, mas muito magra. Segundo o morador, estava ali há cerca de sete dias. Acreditam que tenha subido para caçar e acabou presa numa ravina, uma espécie de vala, buraco”, contou o soldado Belone.

Bombeiros fazem rapel para resgatar cadela presa há dias