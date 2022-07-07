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Cadela presa em pedra é resgatada e adotada em Atílio Vivácqua

O animal foi encontrado, na manhã de quarta-feira (6), após um morador ouvir os choros dele. O local era de difícil acesso, em uma mata no interior da cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 jul 2022 às 11:30

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 11:30

Bombeiros fazem rapel para resgatar cadela presa há dias
Bombeiro faz rapel para resgatar cadela presa há dias Crédito: Montagem| A Gazeta
Uma cadela foi resgatada em uma região de pedra, dentro de uma mata no interior de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, um morador ligou pedindo apoio após ouvir o animal chorando, por cerca de sete dias. A cadela, que não tinha dono, foi adotada pelo morador que ajudou os militares.
Segundo o soldado Raphael Belone, que atuou no resgate, um morador acionou os bombeiros pela manhã e auxiliou a equipe até o local. Um trecho foi feito de caminhonete e outro a pé, pela mata, até chegar ao ponto de subida com a técnica de rapel.
“O sargento Paulo Gomes, especialista em salvamento em altura, subiu e eu desci com a cadela em uma bolsa. Chegamos até ela após ouvir o choro. Estava sem ferimentos, mas muito magra. Segundo o morador, estava ali há cerca de sete dias. Acreditam que tenha subido para caçar e acabou presa numa ravina, uma espécie de vala, buraco”, contou o soldado Belone.

Bombeiros fazem rapel para resgatar cadela presa há dias

O resgate durou cerca de 3 horas. A cadela, que não tinha dono, foi adotada pelo morador. A ação ainda contou com apoio dos militares cabo Jhonatan e do aluno sargento Thiago Coelho.

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