Praia da Costa, em Vila Velha, Grande Vitória em dia ensolarado Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Fim de semana de inverno? Sol predomina e temperaturas sobem no ES

Para os capixabas que querem aproveitar o fim de semana, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que o sol deve predominar no sábado (9) e no domingo (10). Há previsão de chuva apenas para o período da madrugada e manhã em algumas localidades do Estado.

A sexta-feira (8) será de sol entre nuvens e chuva passageira, entre a madrugada e o início da manhã, na Região Nordeste. O sol predomina e não chove no restante do Estado. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.

O sábado (9) terá sol entre nuvens e chuva passageira, entre a madrugada e o início da manhã, na Grande Vitória e trechos do Norte. Para as demais áreas do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões, podendo atingir 28 ºC na Região Metropolitana e até 32 ºC na Região Sul. No Litoral Sul, o vento continua com intensidade moderada.