Fim de semana de inverno? Sol predomina e temperaturas sobem no ES
Para os capixabas que querem aproveitar o fim de semana, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) destaca que o sol deve predominar no sábado (9) e no domingo (10). Há previsão de chuva apenas para o período da madrugada e manhã em algumas localidades do Estado.
A sexta-feira (8) será de sol entre nuvens e chuva passageira, entre a madrugada e o início da manhã, na Região Nordeste. O sol predomina e não chove no restante do Estado. O vento sopra com moderada intensidade no Litoral Sul.
O sábado (9) terá sol entre nuvens e chuva passageira, entre a madrugada e o início da manhã, na Grande Vitória e trechos do Norte. Para as demais áreas do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões, podendo atingir 28 ºC na Região Metropolitana e até 32 ºC na Região Sul. No Litoral Sul, o vento continua com intensidade moderada.
No domingo (10), o sol segue predominando em todo o território capixaba. Há apenas uma previsão de chuva passageira, entre a madrugada e o início da manhã, na Região Nordeste e na Grande Vitória. As temperaturas seguem aumentando em todo o Estado e o vento continua moderado no Litoral Sul.