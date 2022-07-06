Vídeo: noivos adotam cachorrinho que 'invadiu' casamento em Vila Velha

Comparecer a um casamento sem ser convidado pode ser considerado uma grave falta de educação, mas um vira-lata caramelo deixou de lado as etiquetas e marcou presença em uma cerimônia que aconteceu no último sábado (2), em uma igreja no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.
Sem vergonha, ele acompanhou a noiva Tamíris Muzini até a entrada da paróquia, ocupando uma posição que seria apenas do pai dela. Depois de assistir à cerimônia, o cachorro pulou sobre o noivo Douglas Robert – arrancando ainda mais sorrisos do casal recém-casado.
Só por esses comportamentos, o animal provavelmente já seria lembrado para sempre por todos os presentes. No entanto, não satisfeito em "invadir" a celebração, ele ainda conseguiu um espacinho no coração dos noivos e, agora, até ganhou um novo lar para chamar de seu.
PRESENÇA ILUSTRE E MARCANTE
Lembrando do casamento, Tamíris contou que o cachorro foi um dos primeiros a chegar na cerimônia, mesmo sem convite. Ela disse que estava ainda dentro do carro, se preparando para entrar na igreja, quando viu alguns convidados tentando colocá-lo para fora do casamento.
"Quando olhei de novo, ele tinha voltado e estava 'deitadão', fora da igreja, tranquilo. Quando me chamaram e eu saí do carro para entrar na igreja com o meu pai, ele veio junto, me seguindo. Aconteceu a cerimônia e, na hora que fomos sair da igreja, ele estava na porta esperando", contou.
Depois do sim-sim dito, então, marido e mulher foram recebidos com bastante entusiasmo pelo penetra de quatro patas. O vira-lata – batizado de Caramelo (dispensa explicações) – pulou no casal e conquistou o coração dos dois.
"Ele estava balançando o rabinho, fazendo uma festa, como se estivesse nos cumprimentando, comemorando junto. Saí do casamento falando que queria aquele cachorro para mim"
Porém, para o desejo da Tamíris se concretizar, foi preciso uma pequena saga e alguns dias de incerteza, já que o cachorro "sumiu".
A BUSCA POR CARAMELO
Já no domingo (3), dia seguinte ao casamento, ela andou por Coqueiral de Itaparica para tentar achar o cãozinho, mas não conseguiu. A sorte é que um vídeo feito pela cerimonialista viralizou na internet e a ONG Pra Mia compartilhou o pedido de ajuda para localizá-lo.
"Uma pessoa que viu o vídeo identificou ele lá na Praia da Costa e entrou em contato com a cerimonialista, que passou meu contato. A moça me ligou e falou que o Caramelo estava em uma cafeteria. Eu falei que estava indo buscar e era ele mesmo. Trouxemos ele para casa, ele é muito bonzinho", narrou Tamíris.
Depois de invadir um casamento, então, o Caramelo conseguiu um novo lar, mas vai ter que saber dividir o espaço e a atenção dos novos donos. Isso, porque, Tamíris e Douglas já têm uma cadelinha que é a dona do pedaço e, por sua vez, também terá de aprender a ceder um pouco ao novo irmãozinho.
"Eu tenho outra cachorrinha. Então, tenho que conseguir fazer essa adaptação entre os dois. Ele está chegando no território dela, né? Então tem que ter essa adaptação. Mas vai dar tudo certo, sim, e ele vai ser nosso", garantiu Tamíris.