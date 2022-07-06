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Vira-lata caramelo

Vídeo: noivos adotam cachorrinho que 'invadiu' casamento em Vila Velha

Animal acompanhou a cerimônia e até 'cumprimentou' os recém-casados na saída da igreja; internautas e amigos se mobilizaram para concretizar adoção
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jul 2022 às 12:52

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 12:52

Vira-lata caramelo marcou presença no casamento de Tamíris Muzini e Douglas Robert, em Vila Velha
Vira-lata caramelo marcou presença no casamento de Tamíris Muzini e Douglas Robert, em Vila Velha Crédito: Yuri Ferreira Meriguete | Meriguete fotografia
Comparecer a um casamento sem ser convidado pode ser considerado uma grave falta de educação, mas um vira-lata caramelo deixou de lado as etiquetas e marcou presença em uma cerimônia que aconteceu no último sábado (2), em uma igreja no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.
Sem vergonha, ele acompanhou a noiva Tamíris Muzini até a entrada da paróquia, ocupando uma posição que seria apenas do pai dela. Depois de assistir à cerimônia, o cachorro pulou sobre o noivo Douglas Robert – arrancando ainda mais sorrisos do casal recém-casado.
Só por esses comportamentos, o animal provavelmente já seria lembrado para sempre por todos os presentes. No entanto, não satisfeito em "invadir" a celebração, ele ainda conseguiu um espacinho no coração dos noivos e, agora, até ganhou um novo lar para chamar de seu.

PRESENÇA ILUSTRE E MARCANTE

Lembrando do casamento, Tamíris contou que o cachorro foi um dos primeiros a chegar na cerimônia, mesmo sem convite. Ela disse que estava ainda dentro do carro, se preparando para entrar na igreja, quando viu alguns convidados tentando colocá-lo para fora do casamento.
"Quando olhei de novo, ele tinha voltado e estava 'deitadão', fora da igreja, tranquilo. Quando me chamaram e eu saí do carro para entrar na igreja com o meu pai, ele veio junto, me seguindo. Aconteceu a cerimônia e, na hora que fomos sair da igreja, ele estava na porta esperando", contou.
À esquerda, o Caramelo durante o casamento no sábado (3); à direita, Tamíris e Douglas na saída da cerimônia
À esquerda, o Caramelo durante o casamento no sábado (3); à direita, Tamíris e Douglas na saída da cerimônia Crédito: Acervo pessoal | Yuri Ferreira Meriguete | Montagem de A Gazeta
Depois do sim-sim dito, então, marido e mulher foram recebidos com bastante entusiasmo pelo penetra de quatro patas. O vira-lata – batizado de Caramelo (dispensa explicações) – pulou no casal e conquistou o coração dos dois.
"Ele estava balançando o rabinho, fazendo uma festa, como se estivesse nos cumprimentando, comemorando junto. Saí do casamento falando que queria aquele cachorro para mim"
Tamíris Muzini - Noiva
Porém, para o desejo da Tamíris se concretizar, foi preciso uma pequena saga e alguns dias de incerteza, já que o cachorro "sumiu".

A BUSCA POR CARAMELO

Já no domingo (3), dia seguinte ao casamento, ela andou por Coqueiral de Itaparica para tentar achar o cãozinho, mas não conseguiu. A sorte é que um vídeo feito pela cerimonialista viralizou na internet e a ONG Pra Mia compartilhou o pedido de ajuda para localizá-lo. 
"Uma pessoa que viu o vídeo identificou ele lá na Praia da Costa e entrou em contato com a cerimonialista, que passou meu contato. A moça me ligou e falou que o Caramelo estava em uma cafeteria. Eu falei que estava indo buscar e era ele mesmo. Trouxemos ele para casa, ele é muito bonzinho", narrou Tamíris.
Caramelo foi adotado pelos noivos depois de invadir casamento em Vila Velha
Caramelo foi adotado pelos noivos depois de invadir casamento em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Depois de invadir um casamento, então, o Caramelo conseguiu um novo lar, mas vai ter que saber dividir o espaço e a atenção dos novos donos. Isso, porque, Tamíris e Douglas já têm uma cadelinha que é a dona do pedaço e, por sua vez, também terá de aprender a ceder um pouco ao novo irmãozinho.
"Eu tenho outra cachorrinha. Então, tenho que conseguir fazer essa adaptação entre os dois. Ele está chegando no território dela, né? Então tem que ter essa adaptação. Mas vai dar tudo certo, sim, e ele vai ser nosso", garantiu Tamíris. 

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