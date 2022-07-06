Vídeo: noivos adotam cachorrinho que 'invadiu' casamento em Vila Velha

Vira-lata caramelo marcou presença no casamento de Tamíris Muzini e Douglas Robert, em Vila Velha Crédito: Yuri Ferreira Meriguete | Meriguete fotografia

Comparecer a um casamento sem ser convidado pode ser considerado uma grave falta de educação, mas um vira-lata caramelo deixou de lado as etiquetas e marcou presença em uma cerimônia que aconteceu no último sábado (2), em uma igreja no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha

Sem vergonha, ele acompanhou a noiva Tamíris Muzini até a entrada da paróquia, ocupando uma posição que seria apenas do pai dela. Depois de assistir à cerimônia, o cachorro pulou sobre o noivo Douglas Robert – arrancando ainda mais sorrisos do casal recém-casado.

Só por esses comportamentos, o animal provavelmente já seria lembrado para sempre por todos os presentes. No entanto, não satisfeito em "invadir" a celebração, ele ainda conseguiu um espacinho no coração dos noivos e, agora, até ganhou um novo lar para chamar de seu.

PRESENÇA ILUSTRE E MARCANTE

Lembrando do casamento, Tamíris contou que o cachorro foi um dos primeiros a chegar na cerimônia, mesmo sem convite. Ela disse que estava ainda dentro do carro, se preparando para entrar na igreja, quando viu alguns convidados tentando colocá-lo para fora do casamento.

"Quando olhei de novo, ele tinha voltado e estava 'deitadão', fora da igreja, tranquilo. Quando me chamaram e eu saí do carro para entrar na igreja com o meu pai, ele veio junto, me seguindo. Aconteceu a cerimônia e, na hora que fomos sair da igreja, ele estava na porta esperando", contou.

À esquerda, o Caramelo durante o casamento no sábado (3); à direita, Tamíris e Douglas na saída da cerimônia Crédito: Acervo pessoal | Yuri Ferreira Meriguete | Montagem de A Gazeta

Depois do sim-sim dito, então, marido e mulher foram recebidos com bastante entusiasmo pelo penetra de quatro patas. O vira-lata – batizado de Caramelo (dispensa explicações) – pulou no casal e conquistou o coração dos dois.

"Ele estava balançando o rabinho, fazendo uma festa, como se estivesse nos cumprimentando, comemorando junto. Saí do casamento falando que queria aquele cachorro para mim" Tamíris Muzini - Noiva

Porém, para o desejo da Tamíris se concretizar, foi preciso uma pequena saga e alguns dias de incerteza, já que o cachorro "sumiu".

A BUSCA POR CARAMELO

Já no domingo (3), dia seguinte ao casamento, ela andou por Coqueiral de Itaparica para tentar achar o cãozinho, mas não conseguiu. A sorte é que um vídeo feito pela cerimonialista viralizou na internet e a ONG Pra Mia compartilhou o pedido de ajuda para localizá-lo.

"Uma pessoa que viu o vídeo identificou ele lá na Praia da Costa e entrou em contato com a cerimonialista, que passou meu contato. A moça me ligou e falou que o Caramelo estava em uma cafeteria. Eu falei que estava indo buscar e era ele mesmo. Trouxemos ele para casa, ele é muito bonzinho", narrou Tamíris.

Caramelo foi adotado pelos noivos depois de invadir casamento em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Depois de invadir um casamento, então, o Caramelo conseguiu um novo lar, mas vai ter que saber dividir o espaço e a atenção dos novos donos. Isso, porque, Tamíris e Douglas já têm uma cadelinha que é a dona do pedaço e, por sua vez, também terá de aprender a ceder um pouco ao novo irmãozinho.