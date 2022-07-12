Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cãozinho aventureiro

Resgate de "caramelo" mobiliza oito bombeiros em Conceição do Castelo

Animal estava em um paredão íngreme, de 500 metros de altura, e foi retirado do local após uma escalada na tarde desta segunda-feira (11)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jul 2022 às 11:34

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 11:34

Resgate de cão mobiliza equipe com oito bombeiros em Conceição do Castelo
Após ser resgatado, já à noite, o cãozinho foi entregue pelos bombeiros ao tutor Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Um resgate de um cão no interior de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, mobilizou oito militares do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (11). O animal foi resgatado após uma escalada em um paredão íngreme, a cerca de 500 metros. Ele estava no local há uma semana, segundo moradores. 
De acordo com a corporação, a ação de resgate começou no domingo (10), quando um morador chamou os militares. Porém, o cão estava em um ponto ainda mais no alto. Os bombeiros tentaram o acesso de cima para baixo, porém não conseguiram chegar no local onde estava cachorro, além da dificuldade para visualizá-lo. 

Resgate de cão mobiliza equipe com oito bombeiros em Conceição do Castelo

Nesta segunda (11), o animal estava em um ponto mais baixo. Uma escalada então foi realizada e o "caramelo", enfim, acabou resgatado. Ao chegar na casa do morador que acionou o Corpo de Bombeiros, o cachorro foi entregue para o Domingos Bissaco, que assumiu ser o dono do animal.

Veja Também

Cadela presa em pedra é resgatada e adotada em Atílio Vivácqua

Adolescentes são apreendidos arrombando quiosque de Marataízes

Égua com ferimentos graves é abandonada no meio da rua em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros cachorro Conceição do Castelo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados