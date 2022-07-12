Resgate de "caramelo" mobiliza oito bombeiros em Conceição do Castelo

Um resgate de um cão no interior de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, mobilizou oito militares do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (11). O animal foi resgatado após uma escalada em um paredão íngreme, a cerca de 500 metros. Ele estava no local há uma semana, segundo moradores.
De acordo com a corporação, a ação de resgate começou no domingo (10), quando um morador chamou os militares. Porém, o cão estava em um ponto ainda mais no alto. Os bombeiros tentaram o acesso de cima para baixo, porém não conseguiram chegar no local onde estava cachorro, além da dificuldade para visualizá-lo.
Resgate de cão mobiliza equipe com oito bombeiros em Conceição do Castelo
Nesta segunda (11), o animal estava em um ponto mais baixo. Uma escalada então foi realizada e o "caramelo", enfim, acabou resgatado. Ao chegar na casa do morador que acionou o Corpo de Bombeiros, o cachorro foi entregue para o Domingos Bissaco, que assumiu ser o dono do animal.