Mulher morre após ser atropelada por ônibus escolar em Atílio Vivácqua

Ivanir Faria Pedro tinha 55 anos e morreu ao ser atropelada pelo ônibus escolar Crédito: Redes sociais

Uma senhora identificada como Ivanir Faria Pedro, de 55 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (9), após ser atropelada por um ônibus escolar no km 428, na BR 101, na zona rural de Atílio Vivácqua , no Sul do Estado . Um menino, neto da vítima, também foi atropelado e ficou ferido, mas foi liberado do hospital para onde havia sido levado.

Segundo informações obtidas pela reportagem com a mãe do menino, o garotinho tem 3 anos e precisou levar 4 pontos em um dos pés devido ao ferimento causado. Já a avó dele, Dona Ivanir, como era conhecida, era querida no vilarejo de Bela Vista onde morava.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o atropelamento foi registrado no sentido Sul da BR 101, às 12h12. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e a perícia da Polícia Civil fez os primeiros trabalhos no local do acidente. A PRF informou que o ônibus envolvido no acidente pertence à Prefeitura do município.

Após ser atropelada, o corpo da Ivanir Faria Pedro, ficou debaixo do ônibus que a atropelou Crédito: Redes sociais

DIARIAMENTE

Para o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, moradores contaram que Ivanir ia todos os dias ao local, que é um ponto improvisado para o transporte escolar. Lá, ela buscaria os quatro netos que estudam em um distrito próximo da região. O local do atropelamento é onde os alunos embarcam e desembarcam no coletivo, em um acesso improvisado às margens da rodovia da BR 101.

Foi após pegar as crianças e atravessar a rua que o acidente aconteceu. A mulher levou, inicialmente, três netos para o outro lado da rua. Entretanto, ao atravessar com o quarto e último neto, ela e o menino foram atropelados ao passar em frente ao veículo.

Segundo Albano, o neto que sofreu o acidente ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . Ele foi levado ao Hospital de Atílio Vivácqua e, depois, transferido para o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. Na tarde desta terça, o hospital infantil informou que a criança recebeu atendimento e já foi liberada.

Várias famílias buscam crianças no mesmo local do acidente diariamente e os alunos que estavam no veículo não ficaram feridos, incluindo os primeiros três netos da vítima. Já o motorista, não foi encontrado no local.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim , para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou na tarde desta quarta-feira (11) que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Atilio Vivacqua, para que o motorista seja identificado e responsabilizado por fugir do local do acidente. A corporação disse que não localizou nenhum suspeito conduzido e/ou apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia de Atílio Vivacqua, na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e no plantão da 7ª Delegacia Regional.

Nesta quinta-feira (11), em nova nota, a corporação explicou que as diligências e as investigações da Delegacia de Polícia de Atílio Vivacqua estão em andamento e "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada". A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

O QUE DIZ A PREFEITURA

No dia do acidente, a Prefeitura de Atílio Vivacqua informou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que aproximadamente 15 crianças e monitoras estavam no ônibus voltando da escola e ninguém se feriu. "O motorista está prestando as declarações as autoridades cabíveis", divulgou.

Demandada novamente pela reportagem diante da nota da Polícia Civil nesta quarta-feira, a prefeitura disse que vai abrir um processo administrativo para averiguar o que aconteceu, recebendo as informações da perícia. Informou ainda que o motorista foi hospitalizado na terça-feira, no município, pois teve pressão alta e passou mal com o que aconteceu. A prefeitura afirmou que não sabe como ele está, mas apresentou atestado médico e não está trabalhando no momento.

NOTA DE PESAR

No começo da note, em nota, o prefeito da cidade, Josemar Machado Fernandes, lamentou a morte de Ivanir e se solidarizou com a família.

A Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua lamenta profundamente o ocorrido na localidade de Bela Vista, nesta terça-feira (09), envolvendo um ônibus escolar. Foi prestado assistência aos familiares da vítima, como também à comunidade. A Prefeitura acompanhará o andamento deste processo, colocando-se à disposição das autoridades cabíveis e realizar de forma interna, a averiguação. Cabe a nós ressaltar que, imediatamente foram deslocados profissionais do setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação para acompanhar e dar suporte no local. A Prefeitura presta toda a solidariedade à família e amigos, e manifesta profundo pesar. Que Deus os conforte nessa hora tão difícil. Fraternalmente", diz a nota ", diz a nota