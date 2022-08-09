Mulher morre após ser atropelada por ônibus escolar em Atílio Vivácqua

Uma senhora identificada como Ivanir Faria Pedro, de 55 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (9), após ser atropelada por um ônibus escolar no km 428, na BR 101, na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Um menino, neto da vítima, também foi atropelado e ficou ferido, mas foi liberado do hospital para onde havia sido levado.
Segundo informações obtidas pela reportagem com a mãe do menino, o garotinho tem 3 anos e precisou levar 4 pontos em um dos pés devido ao ferimento causado. Já a avó dele, Dona Ivanir, como era conhecida, era querida no vilarejo de Bela Vista onde morava.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o atropelamento foi registrado no sentido Sul da BR 101, às 12h12. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e a perícia da Polícia Civil fez os primeiros trabalhos no local do acidente. A PRF informou que o ônibus envolvido no acidente pertence à Prefeitura do município.
DIARIAMENTE
Para o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, moradores contaram que Ivanir ia todos os dias ao local, que é um ponto improvisado para o transporte escolar. Lá, ela buscaria os quatro netos que estudam em um distrito próximo da região. O local do atropelamento é onde os alunos embarcam e desembarcam no coletivo, em um acesso improvisado às margens da rodovia da BR 101.
Foi após pegar as crianças e atravessar a rua que o acidente aconteceu. A mulher levou, inicialmente, três netos para o outro lado da rua. Entretanto, ao atravessar com o quarto e último neto, ela e o menino foram atropelados ao passar em frente ao veículo.
Segundo Albano, o neto que sofreu o acidente ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado ao Hospital de Atílio Vivácqua e, depois, transferido para o Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim. Na tarde desta terça, o hospital infantil informou que a criança recebeu atendimento e já foi liberada.
Várias famílias buscam crianças no mesmo local do acidente diariamente e os alunos que estavam no veículo não ficaram feridos, incluindo os primeiros três netos da vítima. Já o motorista, não foi encontrado no local.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou na tarde desta quarta-feira (11) que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Atilio Vivacqua, para que o motorista seja identificado e responsabilizado por fugir do local do acidente. A corporação disse que não localizou nenhum suspeito conduzido e/ou apresentado espontaneamente na Delegacia de Polícia de Atílio Vivacqua, na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e no plantão da 7ª Delegacia Regional.
Nesta quinta-feira (11), em nova nota, a corporação explicou que as diligências e as investigações da Delegacia de Polícia de Atílio Vivacqua estão em andamento e "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada". A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
O QUE DIZ A PREFEITURA
No dia do acidente, a Prefeitura de Atílio Vivacqua informou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que aproximadamente 15 crianças e monitoras estavam no ônibus voltando da escola e ninguém se feriu. "O motorista está prestando as declarações as autoridades cabíveis", divulgou.
Demandada novamente pela reportagem diante da nota da Polícia Civil nesta quarta-feira, a prefeitura disse que vai abrir um processo administrativo para averiguar o que aconteceu, recebendo as informações da perícia. Informou ainda que o motorista foi hospitalizado na terça-feira, no município, pois teve pressão alta e passou mal com o que aconteceu. A prefeitura afirmou que não sabe como ele está, mas apresentou atestado médico e não está trabalhando no momento.
NOTA DE PESAR
No começo da note, em nota, o prefeito da cidade, Josemar Machado Fernandes, lamentou a morte de Ivanir e se solidarizou com a família.
"A Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua lamenta profundamente o ocorrido na localidade de Bela Vista, nesta terça-feira (09), envolvendo um ônibus escolar. Foi prestado assistência aos familiares da vítima, como também à comunidade. A Prefeitura acompanhará o andamento deste processo, colocando-se à disposição das autoridades cabíveis e realizar de forma interna, a averiguação. Cabe a nós ressaltar que, imediatamente foram deslocados profissionais do setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação para acompanhar e dar suporte no local. A Prefeitura presta toda a solidariedade à família e amigos, e manifesta profundo pesar. Que Deus os conforte nessa hora tão difícil. Fraternalmente", diz a nota
Atualização
11/08/2022 - 1:57
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil e a Prefeitura de Atílio Vivacqua enviaram novas notas com informações sobre o ocorrido. O texto foi atualizado.