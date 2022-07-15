Caminhão rebocado se desprende e provoca acidente em Atílio Vivácqua

Um caminhão que estava sendo rebocado se desprendeu do veículo rebocador, na manhã desta quinta-feira (14), e provocou um acidente na rodovia ES 289, na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), o caminhão que se soltou atingiu dois carros que seguiam logo atrás. Uma pessoa ficou ferida.
A PM informou que, no local da ocorrência, as partes envolvidas e as testemunhas relataram que o caminhão estava rebocando, com um devido cambão, um outro caminhão, que estava quebrado e que estava sendo levado à oficina. Contudo, em uma subida, o veículo rebocado se desprendeu e começou a voltar pela pista.
"Nesse momento, o condutor de um carro, ao avistar o que estava acontecendo, engatou a marcha à ré para tentar fugir da colisão, porém não conseguiu evitar o acidente"
Ainda segundo a corporação, o caminhão quebrado atingiu esse automóvel e outro que vinha logo atrás deste. A condutora deste último carro ficou ferida. A Polícia Militar não informou o estado de saúde dela nem dos outros motoristas envolvidos na batida.
Já a Polícia Civil informou que só é acionada em casos de acidente com vítimas fatais e que não houve acionamento para este acidente.