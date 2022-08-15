Carreta tomba e motorista fica ferido em acidente na BR 101 em Iconha

Uma carreta tombou e o motorista ficou ferido na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por conta do acidente, houve interdição da pista na manhã desta segunda-feira (15) para a retirada do veículo, que ficou tombado entre as duas faixas da rodovia. A vítima foi socorrida pela concessionária da Eco101.
O acidente aconteceu por volta de 18h20 no km 1,3, da BR 101, no Contorno de Iconha, sentido Norte, e a causa do tombamento não foi informada pela PRF.
A PRF disse que o motorista da carreta sofreu lesões graves e foi encaminhado por uma ambulância da Eco101 – que administra a rodovia – para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Durante a noite, duas faixas (uma em cada sentido) ficaram interditadas, e foram liberadas às 2h08.
Já na manhã desta segunda-feira, o trânsito no sentido Norte do Contorno de Iconha foi desviado para dentro da cidade para o destombamento da carreta.