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Ferimentos graves

Carreta tomba e motorista fica ferido em acidente na BR 101 em Iconha

Segundo a PRF, o motorista foi socorrido em estado grave para hospital em Cachoeiro de Itapemirim na noite deste domingo (14). Pista foi interditada para retirada do veículo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 ago 2022 às 11:19

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 11:19

Acidente com carreta deixa uma pessoa ferida na BR 101
Acidente com carreta deixa uma pessoa ferida na BR 101 Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma carreta tombou e o motorista ficou ferido na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por conta do acidente, houve interdição da pista na manhã desta segunda-feira (15) para a retirada do veículo, que ficou tombado entre as duas faixas da rodovia. A vítima foi socorrida pela concessionária da Eco101.
O acidente aconteceu por volta de 18h20 no km 1,3, da BR 101, no Contorno de Iconha,  sentido Norte, e a causa do tombamento não foi informada pela PRF
A PRF disse que o motorista da carreta sofreu lesões graves e foi encaminhado por uma ambulância da Eco101 – que administra a rodovia – para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Durante a noite, duas faixas (uma em cada sentido) ficaram interditadas, e foram liberadas às 2h08.
Já na manhã desta segunda-feira, o trânsito no sentido Norte do Contorno de Iconha  foi desviado para dentro da cidade para o destombamento da carreta.

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