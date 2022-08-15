Ferida na cabeça

Mulher é encontrada morta na Praia de Camburi em Vitória

Corpo foi localizado no final da praia na tarde deste domingo (14). Mulher estava sem documentos e aparentava ter entre 20 e 25 anos
Redação de A Gazeta

15 ago 2022 às 08:15

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 08:15

Mulher é encontrada morta na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Achimedis Patricio
O corpo de uma mulher foi encontrado por pescadores por volta das 13 horas de domingo (14) no final da Praia de Camburi, em Vitória.
A mulher foi encontrada no final da praia. Para ter acesso ao local, é preciso passar pelo Atlântica Parque, que fica na orla. A vítima estava sem documentos, por isso não foi identificada até o momento. Segundo a Polícia Civil, ela aparentava ter entre 20 e 25 anos.
A polícia acredita que a mulher tenha morrido ainda neste domingo. Ninguém na região soube dizer como a vítima foi morta. No entanto, ela tinha uma marca na cabeça semelhante a um ferimento por pedrada.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Nenhum suspeito foi preso. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), também na Capital. Até o final de domingo nenhum familiar da vítima havia ido ao local para fazer o reconhecimento.
*Com informações do repórter Caique Verli, da TV Gazeta

