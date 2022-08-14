Corpo em estado de decomposição é encontrado em chácara de São Mateus

Matheus Passos

Um corpo foi encontrado na manhã deste domingo (14) em uma chácara, no bairro Nova São Mateus, em São Mateus, Norte do Estado. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas, assim como a causa morte, que só será possível ser determinada após a realização de exames.

Em uma imagem enviada à reportagem de A Gazeta, é possível ver o corpo jogado em um barranco, dentro de uma área de mata. De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado por uma equipe da corporação já em estado de decomposição.

A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas, assim como a causa morte, que só será possível ser confirmada após a realização de exames Crédito: Reprodução/Foto do Leitor

Os militares foram até o local após serem acionados por um popular que, após sentir um mal odor vindo de uma chácara da região, foi até o local e encontrou o corpo. Em seguida, os policiais também estiveram no local, onde constataram o encontro de cadáver.

Diante disso, a perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil (PC) para investigação.

Procurada, a PC informou, em nota, que “o caso foi registrado como morte a esclarecer”.