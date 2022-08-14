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Jogado em barranco

Corpo em estado de decomposição é encontrado em chácara de São Mateus

Identidade e idade da vítima não foram divulgadas, assim como a causa morte, que só poderá ser determinada após a realização de exames

Publicado em 

14 ago 2022 às 18:30

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 18:30

Matheus Passos

Um corpo foi encontrado na manhã deste domingo (14) em uma chácara, no bairro Nova São Mateus, em São Mateus, Norte do Estado. A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas, assim como a causa morte, que só será possível ser determinada após a realização de exames.
Em uma imagem enviada à reportagem de A Gazeta, é possível ver o corpo jogado em um barranco, dentro de uma área de mata. De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado por uma equipe da corporação já em estado de decomposição.
Corpo em estado de decomposição é encontrado em chácara de São Mateus
A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas, assim como a causa morte, que só será possível ser confirmada após a realização de exames Crédito: Reprodução/Foto do Leitor
Os militares foram até o local após serem acionados por um popular que, após sentir um mal odor vindo de uma chácara da região, foi até o local e encontrou o corpo. Em seguida, os policiais também estiveram no local, onde constataram o encontro de cadáver.
Diante disso, a perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil (PC) para investigação. 
Procurada, a PC informou, em nota, que “o caso foi registrado como morte a esclarecer”.
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte”, explicou a corporação.

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