Homem é morto a tiros dentro de casa em Linhares

Matheus Passos

Um homem, que não teve o nome e a idade revelados, foi morto a tiros na noite deste sábado (13), no bairro Nova Esperança, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu dentro de uma residência, e nenhum suspeito foi detido até a tarde deste domingo (14).

Ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) para investigação Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta

De acordo com a Polícia Militar (PM) , uma equipe foi acionada para verificar a informação de que um homem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo dentro de uma casa. No local, os militares constataram o óbito da vítima.

A partir daí, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PC) para investigação. O corpo do homem foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, em seguida, liberado para os familiares.

Em nota, a corporação informou que “o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares”. E pontuou que “detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”.

Já que nenhum suspeito foi detido, até o momento, a PC destacou que “a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br”.