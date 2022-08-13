Baleia é achada morta em Linhares e ES já soma três casos em uma semana

Filhote de baleia jubarte foi encontrado morta em Pontal do Ipiranga, Linhares, neste sábado (13) Crédito: Divulgação/ PMP

Um filhote de baleia-jubarte foi encontrado morto na praia de Pontal do Ipiranga, em Linhares , Norte do Espírito Santo, neste sábado (13), pela equipe do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP). Esse é o terceiro registro de encalhe em uma semana no litoral capixaba, um deles também neste sábado.

O médico veterinário Milton Marcondes, coordenador de Pesquisa do Instituto Baleia Jubarte, explicou que, com a entrada da frente fria , o vento sul acaba empurrando as carcaças dos animais que estavam mortos, à deriva, para as praias. Com isso, outras baleias podem aparecer mortas no litoral capixaba em breve.

Dados do Projeto Baleia Jubarte com as instituições da Rede de Encalhes e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (Remab) mostram que o número de baleias encalhadas no Espírito Santo chegou a cinco neste ano. Em todo o país, há 37 registros.

ENCALHE DE JUBARTES NO PAÍS EM 2022

Bahia: 13

São Paulo: 7

Rio de Janeiro: 6

Espírito Santo: 5

Rio Grande do Sul: 3

Sergipe: 1

Pernambuco: 1

Ceará: 1

Os meses de janeiro, abril e maio registraram cada um deles, um caso. Depois, com o início da temporada de observação das jubarte no litoral brasileiro, os encalhes começaram a aumentar. Foram quatro em junho e 17 em julho. Até este dia 13 de agosto, já são 13 ocorrências.