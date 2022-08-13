Baleia jubarte é encontrada morta em praia na Serra

Baleia jubarte encalhada em praia na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma baleia jubarte foi encontrada morta por banhistas na região de Jacaraípe, na Serra, na altura da Praia do Amigão, na manhã deste sábado (13).

À TV Gazeta, o diretor do Instituto Orca, Lupércio Araújo, informou que uma equipe se deslocou para o local. “É uma baleia jubarte, animal subadulto, com mais ou menos 11 metros, com algumas partes já perdidas, sofrendo com as ondas na rebentação", explicou.

A reportagem também demandou a Prefeitura da Serra para ter informações sobre a remoção do animal. Segundo a gestão municipal, a baleia será enterrada nas imediações e, posteriormente, será desenterrada para estudos.

FILHOTE MORTO EM OUTRA PRAIA DA SERRA