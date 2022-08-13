Baleia jubarte é encontrada morta em praia na Serra

Uma baleia jubarte foi encontrada morta por banhistas na região de Jacaraípe, na Serra, na altura da Praia do Amigão, na manhã deste sábado (13).
À TV Gazeta, o diretor do Instituto Orca, Lupércio Araújo, informou que uma equipe se deslocou para o local. “É uma baleia jubarte, animal subadulto, com mais ou menos 11 metros, com algumas partes já perdidas, sofrendo com as ondas na rebentação", explicou.
A reportagem também demandou a Prefeitura da Serra para ter informações sobre a remoção do animal. Segundo a gestão municipal, a baleia será enterrada nas imediações e, posteriormente, será desenterrada para estudos.
FILHOTE MORTO EM OUTRA PRAIA DA SERRA
No último domingo (7), um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na Praia de Carapebus.