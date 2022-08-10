Chegada de frente fria: ES recebe alertas de ventos de até 75 km/h

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 75 km/h com a chegada de uma frente fria ao Espírito Santo, válido até sexta-feira (12) e que abrange todo o Estado. Na mesma linha, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um aviso de perigo – de cor laranja – para vendaval em algumas localidades capixabas, desta quarta-feira (10) até meio-dia de quinta-feira (11).
Segundo a Marinha, a frente fria vai afetar a faixa litorânea entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, com ventos de direção Sudeste a Leste e, posteriormente, do Sudoeste ao Sudeste.
Os ventos passaram na região de Mostardas, no Rio Grande do Sul, a Itapoá, em Santa Catarina, nesta terça-feira (9), com intensidade de até 100 km/h. A partir da manhã desta quarta-feira (10) até a noite de quinta-feira (11), os ventos passam de Itapoá até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, ainda com 100 km/h.
Já na madrugada desta quinta até a manhã de sexta-feira (12), os ventos passam de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até São Mateus, no Norte do Espírito Santo, podendo chegar a 75 km/h. As mudanças no tempo deixam o mar mais agitado no litoral capixaba, até Linhares, com ondas de até três metros, da madrugada de quinta a noite de sexta-feira.
ALERTA DO INMET
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que, a partir da tarde desta quarta-feira (10), até o meio-dia de quinta-feira (11), pode ocorrer vendaval em 15 municípios do Sul capixaba. A previsão para essas localidades a previsão é de ventos de 60 km/h a 100 km/h.
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Guaçuí
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Permaneça em local abrigado;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).