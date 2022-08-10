Chegada de frente fria: ES recebe alertas de ventos de até 75 km/h

Mar muito agitado na Praia de Itaparica, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 75 km/h com a chegada de uma frente fria ao Espírito Santo , válido até sexta-feira (12) e que abrange todo o Estado. Na mesma linha, o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) lançou um aviso de perigo – de cor laranja – para vendaval em algumas localidades capixabas, desta quarta-feira (10) até meio-dia de quinta-feira (11).

Segundo a Marinha, a frente fria vai afetar a faixa litorânea entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, com ventos de direção Sudeste a Leste e, posteriormente, do Sudoeste ao Sudeste.

Os ventos passaram na região de Mostardas, no Rio Grande do Sul, a Itapoá, em Santa Catarina, nesta terça-feira (9), com intensidade de até 100 km/h. A partir da manhã desta quarta-feira (10) até a noite de quinta-feira (11), os ventos passam de Itapoá até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, ainda com 100 km/h.

Já na madrugada desta quinta até a manhã de sexta-feira (12), os ventos passam de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até São Mateus, no Norte do Espírito Santo, podendo chegar a 75 km/h. As mudanças no tempo deixam o mar mais agitado no litoral capixaba, até Linhares, com ondas de até três metros, da madrugada de quinta a noite de sexta-feira.

Chegada de frente fria traz vendaval e ventos de até 75 km/h no ES Crédito: Inmet

ALERTA DO INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que, a partir da tarde desta quarta-feira (10), até o meio-dia de quinta-feira (11), pode ocorrer vendaval em 15 municípios do Sul capixaba. A previsão para essas localidades a previsão é de ventos de 60 km/h a 100 km/h.

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Orientações do Inmet: