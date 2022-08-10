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Mudança no tempo

Chegada de frente fria: ES recebe alertas de ventos de até 75 km/h

Avisos da Marinha e do Inmet têm validade a partir desta quarta-feira (10). Ventos fortes vão deixam o mar mais agitado até o Norte do Estado com ondas de até três metros
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 ago 2022 às 08:41

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 08:41

Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Mar muito agitado na Praia de Itaparica, em Vitória  Crédito: Vitor Jubini
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 75 km/h com a chegada de uma frente fria ao Espírito Santo, válido até sexta-feira (12) e que abrange todo o Estado. Na mesma linha, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um aviso de perigo – de cor laranja – para vendaval em algumas localidades capixabas, desta quarta-feira (10) até meio-dia de quinta-feira (11).
Segundo a Marinha, a frente fria vai afetar a faixa litorânea entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul, com ventos de direção Sudeste a Leste e, posteriormente, do Sudoeste ao Sudeste.
Os ventos passaram na região de Mostardas, no Rio Grande do Sul, a Itapoá, em Santa Catarina, nesta terça-feira (9), com intensidade de até 100 km/h. A partir da manhã desta quarta-feira (10) até a noite de quinta-feira (11), os ventos passam de Itapoá até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, ainda com 100 km/h.
Já na madrugada desta quinta até a manhã de sexta-feira (12), os ventos passam de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até São Mateus, no Norte do Espírito Santo, podendo chegar a 75 km/h. As mudanças no tempo deixam o mar mais agitado no litoral capixaba, até Linhares, com ondas de até três metros, da madrugada de quinta a noite de sexta-feira.
Chegada de frente fria traz vendaval e ventos de até 75 km/h no ES
Chegada de frente fria traz vendaval e ventos de até 75 km/h no ES Crédito: Inmet

ALERTA DO INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que, a partir da tarde desta quarta-feira (10), até o meio-dia de quinta-feira (11), pode ocorrer vendaval em 15 municípios do Sul capixaba. A previsão para essas localidades a previsão é de ventos de 60 km/h a 100 km/h. 
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Guaçuí
  7. Itapemirim
  8. Jerônimo Monteiro
  9. Marataízes
  10. Mimoso do Sul
  11. Muqui
  12. Presidente Kennedy
  13. Rio Novo do Sul
  14. São José do Calçado
  15. Vargem Alta
Orientações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Permaneça em local abrigado;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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