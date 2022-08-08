Semana começa com sol e temperaturas perto dos 30°C no ES

Dia de sol e poucas nuvens na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Nesta segunda-feira (8), o céu fica com poucas nuvens no Estado, sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

Na Grande Vitória, as temperaturas oscilam entre 19 °C e 29 °C, na Região Norte ficam entre 17 °C e 33 °C e no Sul capixaba entre 19 °C e 30 °C.

O tempo continua aberto na terça-feira (9), devido à atuação de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens. Não chove no Estado e o vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.