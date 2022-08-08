Semana começa com sol e temperaturas perto dos 30°C no ES

O fim de semana foi marcado por uma promessa de frente fria, que acabou vindo de forma fraca e sem a prometida chuva. Para os próximos dias a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de predomínio do sol e temperaturas próximas dos 30 °C.
Nesta segunda-feira (8), o céu fica com poucas nuvens no Estado, sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Na Grande Vitória, as temperaturas oscilam entre 19 °C e 29 °C, na Região Norte ficam entre 17 °C e 33 °C e no Sul capixaba entre 19 °C e 30 °C.
O tempo continua aberto na terça-feira (9), devido à atuação de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens. Não chove no Estado e o vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Na quarta-feira (10), pode chover de forma passageira entre a madrugada e manhã apenas no Litoral Norte capixaba, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra de moderada à forte intensidade por todo o litoral.