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Semana começa com sol e temperaturas perto dos 30°C no ES

Fim de semana foi marcado por uma promessa de frente fria, mas, para os próximos dias, previsão do Incaper é de predomínio de sol em todo o Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 ago 2022 às 07:29

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 07:29

Sábado de carnaval na Guarderia
Dia de sol e poucas nuvens na Praia da Guarderia, em Vitória  Crédito: Fernando Madeira
O fim de semana foi marcado por uma promessa de frente fria, que acabou vindo de forma fraca e sem a prometida chuva. Para os próximos dias a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de predomínio do sol e temperaturas próximas dos 30 °C.
Nesta segunda-feira (8), o céu fica com poucas nuvens no Estado, sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Na Grande Vitória, as temperaturas oscilam entre 19 °C e 29 °C, na Região Norte ficam entre 17 °C e 33 °C e no Sul capixaba entre 19 °C e 30 °C.
O tempo continua aberto na terça-feira (9), devido à atuação de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens. Não chove no Estado e o vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Na quarta-feira (10), pode chover de forma passageira entre a madrugada e manhã apenas no Litoral Norte capixaba, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra de moderada à forte intensidade por todo o litoral.

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