Frente fria trará chuva ao ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Mais um fim de semana será marcado pela chegada de uma frente fria ao Espírito Santo. O fenômeno, no entanto, não deve durar muito no Estado, como mostra a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A frente fria chega neste sábado (6) pelo litoral e favorece um aumento das nuvens no território capixaba. A previsão é de chuvisco e chuva fraca ao longo do dia nas regiões Sul, Norte e Grande Vitória. As nuvens variam nas demais áreas, mas não chove. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.
O fenômeno se afasta do Estado já no domingo (7), pelo oceano, e o sol volta a predominar no Estado. Há previsão de chuva apenas para o Litoral Norte, de forma passageira, entre a madrugada e a manhã. Nos demais horários a tendência é de tempo aberto, bem como em outras localidades capixabas.
O vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
ALERTA DE VENTOS INTENSOS PARA 18 CIDADES
A chegada da frente fria já causa alguns efeitos nesta sexta-feira (5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros intensos em 18 municípios capixabas, válido até às 21h. Confira abaixo a lista completa:
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante