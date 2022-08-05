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Meteorologia

Frente fria trará chuva ao ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Fenômeno climático chega neste sábado (6), mas se afasta do Estado já no domingo (7). Segundo Incaper, há previsão de chuva fraca, mas não em todas as regiões; confira
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 ago 2022 às 07:11

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 07:11

Fim de domingo na Ilha das Caieiras.
Fim de domingo nublado na Ilha das Caieiras, em Vitória  Crédito: Fernando Madeira
Mais um fim de semana será marcado pela chegada de uma frente fria ao Espírito Santo. O fenômeno, no entanto, não deve durar muito no Estado, como mostra a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
A frente fria chega neste sábado (6) pelo litoral e favorece um aumento das nuvens no território capixaba. A previsão é de chuvisco e chuva fraca ao longo do dia nas regiões Sul, Norte e Grande Vitória. As nuvens variam nas demais áreas, mas não chove. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.
O fenômeno se afasta do Estado já no domingo (7), pelo oceano, e o sol volta a predominar no Estado. Há previsão de chuva apenas para o Litoral Norte, de forma passageira, entre a madrugada e a manhã. Nos demais horários a tendência é de tempo aberto, bem como em outras localidades capixabas.
O vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Alerta de perigo potencial para ventos em 18 cidades do Espírito Santo Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

ALERTA DE VENTOS INTENSOS PARA 18 CIDADES

A chegada da frente fria já causa alguns efeitos nesta sexta-feira (5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros intensos em 18 municípios capixabas, válido até às 21h. Confira abaixo a lista completa:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Cachoeiro de Itapemirim
  5. Castelo
  6. Conceição do Castelo
  7. Domingos Martins
  8. Guarapari
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Marataízes
  12. Marechal Floriano
  13. Mimoso do Sul
  14. Piúma
  15. Presidente Kennedy
  16. Rio Novo do Sul
  17. Vargem Alta
  18. Venda Nova do Imigrante

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