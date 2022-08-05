Frente fria trará chuva ao ES? Veja como fica o tempo no fim de semana

Fim de domingo nublado na Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A frente fria chega neste sábado (6) pelo litoral e favorece um aumento das nuvens no território capixaba. A previsão é de chuvisco e chuva fraca ao longo do dia nas regiões Sul, Norte e Grande Vitória. As nuvens variam nas demais áreas, mas não chove. O vento sopra com até moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.

O fenômeno se afasta do Estado já no domingo (7), pelo oceano, e o sol volta a predominar no Estado. Há previsão de chuva apenas para o Litoral Norte, de forma passageira, entre a madrugada e a manhã. Nos demais horários a tendência é de tempo aberto, bem como em outras localidades capixabas.

O vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

Alerta de perigo potencial para ventos em 18 cidades do Espírito Santo Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

ALERTA DE VENTOS INTENSOS PARA 18 CIDADES

Confira abaixo a lista completa: A chegada da frente fria já causa alguns efeitos nesta sexta-feira (5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros intensos em 18 municípios capixabas, válido até às 21h.