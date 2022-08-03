Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do Incaper

Nova frente fria chega sábado e muda o tempo no Espírito Santo

Fenômeno climático deve deixar o tempo mais fechado e com chuva fraca no sábado (6), mas a previsão é que comece a se afastar do Estado no domingo (7)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 ago 2022 às 06:39

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 06:39

Tempo chuvoso na praia da Guarderia, em Vitória
Praia da Guarderia, em Vitória, em dia chuvoso e nublado  Crédito: Ricardo Medeiros
Mais uma vez o fim de semana dos capixabas será marcado por uma frente fria. Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno climático chega ao Estado no próximo sábado (6).
A passagem da frente fria pelo litoral deve levar ao aumento de nuvens e há previsão de chuva fraca ao longo do dia para as regiões Sul, Grande Vitória e parte do Norte do Estado.
Nas demais regiões as nuvens variam, mas não chove. O vento sopra com até moderada intensidade entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
A frente fria se afasta do Estado pelo oceano no domingo (7), quando o sol volta a predominar no Estado. Não há expectativa de chuva e o vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

Veja Também

Seca avança em todo o ES e julho termina sem chuva significativa

Dá pra acreditar? Cachoeiro registra 10,4 °C nesta sexta (20)

Vídeo: frio congela água no Parque do Caparaó no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Clima frente fria Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Terço Gigante que aposta na simplicidade é instalado no Convento da Penha
Imagem de destaque
Juliano, Chaiany e Marciele estão no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados