Nova frente fria chega sábado e muda o tempo no Espírito Santo

Praia da Guarderia, em Vitória, em dia chuvoso e nublado Crédito: Ricardo Medeiros

Mais uma vez o fim de semana dos capixabas será marcado por uma frente fria. Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o fenômeno climático chega ao Estado no próximo sábado (6).

A passagem da frente fria pelo litoral deve levar ao aumento de nuvens e há previsão de chuva fraca ao longo do dia para as regiões Sul, Grande Vitória e parte do Norte do Estado.

Nas demais regiões as nuvens variam, mas não chove. O vento sopra com até moderada intensidade entre o Litoral Sul e o Metropolitano.