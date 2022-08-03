Nova frente fria chega sábado e muda o tempo no Espírito Santo

Mais uma vez o fim de semana dos capixabas será marcado por uma frente fria. Segundo previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fenômeno climático chega ao Estado no próximo sábado (6).
A passagem da frente fria pelo litoral deve levar ao aumento de nuvens e há previsão de chuva fraca ao longo do dia para as regiões Sul, Grande Vitória e parte do Norte do Estado.
Nas demais regiões as nuvens variam, mas não chove. O vento sopra com até moderada intensidade entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
A frente fria se afasta do Estado pelo oceano no domingo (7), quando o sol volta a predominar no Estado. Não há expectativa de chuva e o vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.