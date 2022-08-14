Fugiu em seguida

Motorista atropela quatro pessoas em cima de calçada em Linhares

Segundo a PM, depois do acidente, o motorista do carro fugiu do local, abandonando o veículo e sem prestar socorro às vítimas
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

14 ago 2022 às 13:43

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 13:43

Motorista atropela quatro pessoas em cima de calçada em Linhares
Motorista atropela quatro pessoas em cima de calçada em Linhares
Quatro pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro desgovernado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, em Bebedouro, Linhares, no Norte do Estado. As vítimas estavam na calçada, na frente de um comércio, quando foram atingidas pelo veículo na noite deste sábado (13).
De acordo com a Polícia Militar, depois de atropelar as pessoas, o carro ainda atingiu outros cinco veículos que estavam estacionados, causando prejuízos aos proprietários.
Ainda segundo a PM, depois do acidente, o motorista do carro fugiu do local, abandonando o veículo e não prestando socorro às vítimas, que logo depois foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo informações apuradas na manhã desta segunda-feira (15) pelo repórter Tiago Felix, da TV Gazeta Norte, as pessoas atropeladas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL) sem ferimentos graves e já receberam alta médica.
O carro foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para desobstrução da rua, já que impedia o fluxo de outros veículos. Até o momento, o motorista não foi localizado pela polícia. 

Atualização

15/08/2022 - 9:59
Nesta segunda-feira (15), a TV Gazeta Norte apurou que as vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Linhares (HGL) e já receberam alta médica. O texto foi atualizado.

Veja Também

Homem é baleado na frente de loja de conveniência em Cachoeiro

Preso suspeito de atirar em mulher e jogá-la para fora de carro em Vila Velha

Andarilho morre após ter corpo incendiado por adolescente de 14 anos no ES

