Motorista atropela quatro pessoas em cima de calçada em Linhares

Quatro pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro desgovernado na Avenida Benevenuto Zorzanelli, em Bebedouro, Linhares, no Norte do Estado. As vítimas estavam na calçada, na frente de um comércio, quando foram atingidas pelo veículo na noite deste sábado (13).
De acordo com a Polícia Militar, depois de atropelar as pessoas, o carro ainda atingiu outros cinco veículos que estavam estacionados, causando prejuízos aos proprietários.
Ainda segundo a PM, depois do acidente, o motorista do carro fugiu do local, abandonando o veículo e não prestando socorro às vítimas, que logo depois foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo informações apuradas na manhã desta segunda-feira (15) pelo repórter Tiago Felix, da TV Gazeta Norte, as pessoas atropeladas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares (HGL) sem ferimentos graves e já receberam alta médica.
O carro foi removido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para desobstrução da rua, já que impedia o fluxo de outros veículos. Até o momento, o motorista não foi localizado pela polícia.
Atualização
15/08/2022 - 9:59
