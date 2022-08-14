Preso suspeito de atirar em mulher e jogá-la para fora de carro em Vila Velha

Pistola e celular foram apreendidos com o suspeito de 26 anos Crédito: Divulgação/GMVV

Um homem de 26 anos foi preso pela Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Ulisses Guimarães, neste sábado (13), suspeito de atirar contra uma mulher e contra agentes da guarda. O crime aconteceu durante uma operação da corporação no bairro onde o homem foi preso na sexta-feira (12).

O homem teria disparado contra viaturas da Romu e, na fuga, atirou contra a mulher que estava dentro do carro conduzido por ele. Em seguida, ele jogou a mulher do carro em movimento. Ela foi socorrida por equipes da Guarda Municipal e o suspeito fugiu.

Na tarde deste sábado (13), a guarda foi informada de que o suspeito teria voltado para casa, em Ulisses Guimarães. Agentes da Romu foram até o local e viram o homem tentando fugir pulando um muro, mas conseguiram alcançá-lo.

Na casa do suspeito, os agentes apreenderam uma pistola e um celular. O homem foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha.

ADOLESCENTES APREENDIDOS EM PERSEGUIÇÃO

Três adolescentes foram detidos pela Guarda Municipal de Vila Velha, também neste sábado (13), depois de uma perseguição que começou na Rodovia Darly Santos e terminou na Rodovia do Sol. O carro no qual estavam os jovens apresentou um problema mecânico. Uma réplica de pistola calibre 380 foi encontrada no veículo.

Os adolescentes furtaram uma bolsa no bairro Araçás e foram flagrados por agentes da guarda, que deram ordem de parada. Os suspeitos não obedeceram e a perseguição teve início.